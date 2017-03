Kraj megalomanskih arapskih projekata u BiH?

Temeljni kamen za Buroj Ozone postavljen je u rujnu 2016. a u Poljine Hillsu prije tri godine/FOTOLIA

Još uvijek nije počela izgradnja glasno najavljivanog projekta Buroj Ozone na području Prečkog Polja u općini Trnovo u BiH, čiji je investitor Buroj International Group iz Dubaija.

Temeljni kamen postavljen je u rujnu prošle godine i do danas ništa se zapravo nije izgradilo. Međutim, načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo za portal Akta.ba kaže da se investitor nije povukao iz projekta. "Podnesen je zahtjev za izgradnju 59 objekata", kaže Berilo, objašnjavajući da se prikupljaju suglasnosti od svih javnih poduzeća, a kada se to završi izdat će se dozvola za gradnju. Investitor iz Dubaija dosad je za zemljište platio šest milijuna KM (oko 24 mil. kuna), te je na njih uknjiženo zemljište vrijedno 4,5 mil. KM, a traje i uknjiženje preostalog zemljišta vrijednog 1,5 mil. maraka koje su kupili na Prečkom Polju.

Kako je ranije najavljivano, prvi integrirani turistički grad Buroj Ozone trebao bi biti izgrađen na površini od oko 137 hektara na lokalitetu Sportsko-rekreacijski centar Bjelašnica - Donja Grkarica - Prečko polje - Kolijevka. U sklopu kompleksu trebalo bi biti podignuto više od 1000 luksuznih vila s bazenima, hotelski kompleks s kongresnim centrom koji će brojati više od 75 hotela, trgovački centar na milijun četvorenih metara, žičara do Bjelašnice duga 6500 metara, najsuvremeniji sportski i medicinski centri.

Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 4,5 milijarde KM, što je dosad najveće pojedinačno strano ulaganje u jugoistočnoj Europi. Za projekt u Trnovu investitor je angažirao kompaniju ES Hydrotechnics iz Sarajeva koja izrađuje izvedbene projekte za vodovod, kanalizaciju i prometnice. Emin Gološ, direktor ES Hydrotechnicsa za Akta.ba rekao je kako se ne kasni zbog projektanata i projektne dokumentacije. "Sve je moglo biti odavno završeno da nije bilo drugih razloga", rekao je Goleš.

U još gorem stanju je projekt Poljine Hills jer tri godine nakon polaganja temeljnog kamena na mjestu gdje se očekuje izgradnja naselja nema vidljivih naznaka da će radovi uskoro biti završeni. Od najavljenih 211 luksuznih vila izgrađeno je tek 20 objekata, od kojih je samo jedna vila potpuno opremljena i to kao ogledna građevina koja je predstavljena u prosincu 2015. godine. Prema najavama saudijskog investitora Al Shiddi Groupa, njihova vrijednost kreće se od 170.000 do 280.000 eura. Rok za završetak prve faze bio je u drugoj polovini 2016. Investitori su najavljivali da za bogate osobe iz arapskog svijeta cijena vila na Poljinama predstavlja sitnicu, no očito je da njihova prodaja ne ide po planu.