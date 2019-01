Knežević želi dokapitalizirati svoju banku koju je uništio

Duško Knežević, vlasnik crnogorske Atlas grupe

Duško Knežević, glavni dioničar Atlas banke i predsjednik crnogorske Atlas grupe, spreman je sudjelovati u dokapitalizaciji te banke, nakon što je privremena uprava objavila poziv za dokapitalizaciju u vrijednosti od 22 milijuna eura.

Iz press centra Atlas grupe rekli su da će Knežević zatražiti od privremene uprave da se u međuvremenu planski i kontrolirano, a u dogovoru s dioničarima Atlas banke, odblokiraju depoziti klijenata, kao i da im se omogući da redovno posluju preko banke, javljaju Vijesti.

Dionica prepolovljena

Dokapitalizacija Atlas banke počela je prošlog tjedna kada je privremena upraviteljica banke Tanja Terić objavila poziv dioničarima da sudjeluju u dokapitalizaciji kupovinom 88.710 običnih dionica. Ona je nominalnu vrijednost dionice banke procijenila na 248 eura, a dosadašnja nominalna vrijednost dionica Atlas banke bila je 500 eura. Knežević preko povezanih tvrtki kontrolira oko 80% dionica, Hipotekarna banka ima 4,6%, vlasnici Hipotekarne banke talijanska obitelj Gorgoni preko tvrtke Nine ima 10,5%, dok ostali imaju manje od pet posto.

Inače, Viši sud je odredio pritvor Dušku Kneževiću pod sumnjom da je osnovao kriminalnu skupinu koja je godinama nezakonito stjecala milijunsku korist, ali on se nalazi u inozemstvu. Kontroverzni poduzetnik bio je u dugogodišnjim poslovnim i prijateljskim vezama s crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, ali odnos se pogoršao proteklih tjedana u povodu gradnje kuće za Đukanovića u Podgorici. Knežević tvrdi da mu je Đukanović ponudio da se ta kuća vodi na njegovo ime, ali da je on to odbio.

Darežljiv i prema DPS-u

Razvijenu poslovnu suradnju dvojice istaknutih Crnogoraca potvrđuje i istraživanje CIN-CG-a i Vijesti. Milo Đukanović imao je otvoreni račun u Atlas banci, na kojem je gomilao tisuće eura duga, kojeg je pokrivao Duško Knežević imovinom svojih tvrtki. Knežević nije bio samo darežljiv prema Đukanovićevu već i prema njegovom DPS-u, kojeg je obilno pomagao, navode Vijesti.

Jedan Đukanovićev dug od 16.741 euro otplaćen je u veljači 2017. godine, zajedno s ostalim rizičnim kreditima od ukupno 14 milijuna eura, koje je Kneževićeva banka davala povlaštenim osobama. Drugim riječima, Knežević je bio dobar dok je bio koristan crnogorskoj eliti, a kada je to prestao biti mogao bi ostati bez banke i imovine.