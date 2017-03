Naftna mafija: Knez petrol ostaje bez licencije za prodaju goriva

Knez petrol ima 70 benzinskih postaja u Srbiji i zapošljava oko tisuću osoba/Duško Jaramaz/PIXSELL

Srpska Agencija za energetiku mogla bi uskoro oduzetu licenciju naftnoj kompaniji Knez petrol jer je njen vlasnik i član uprave Srđan Knežević pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krijumčarenje nafte, javlja Blic.

Prema Zakonu o energetici koji određuje da je uvjet za izdavanje licencije da direktor ne smije biti pravomoćno osuđen, očekuje se da će mu Agencija za energetiku 3. travnja, kada mu istječe licencija za veleprodaju, oduzeti dozvolu za rad, što bi se trebalo ponoviti i 20. listopada, kada istječe licencija za maloprodaju, što znači da bi kompanija mogla prestati s radom.

Žalbeni sud je pravomoćno utvrdio da je Srđan Knežević, vlasnik Knez petrola, tvrtke sa 70 benzinskih crpki, pripadnik naftne mafije koja je krijumčarenjem derivata oštetila državu na trošarinama i porezu za 100 milijuna dinara. Izrečena mu je kazna zatvora od 20 mjeseci. Prema presudi, kao vođa organizirane kriminalne skupine označen je direktor tvrtke Protekta Miša Stojanović, koji je dobio pet godina zatvora.

Svi oni se terete da su bili dio velikog lanca krijumčara nafte jer su od 13. siječnja do 25. svibnja 2007. godine uvozili iz Grčke petrolej i kerozin, prikazujući ih kao sirovinu za proizvodnju boja i lakova, zbog čega nije plaćana trošarina, a to gorivo je potom prodavano kao dizel.Srđan Knežević, navodi Blic, pokušava i preko važnih političkih veza dobiti licenciju, tvrdeći da će u vrijeme predizborne kampanje 1000 ljudi ostati bez posla. Pokušava i dokazati da zakon ograničenja propisuje za direktora tvrtke, a da on to nije.