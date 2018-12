Kinezima koncesija do 2051. i 30 milijuna eura godišnje od cestarine

Izvlaštenje zemljišta za autocestu stajat će oko 168 mil. kuna, a platit će ga RS/Duško Marušić/PIXSELL

Kineska kompanija Shandong International uplatila je 4,4 milijuna eura koncesijske naknade, čime su stvoreni uvjeti za potpisivanje ugovora o koncesiji za izgradnju autoceste Banja Luka - Prijedor duge oko 42 kilometra.

Shandong će koncesiju dobiti na 33 godine, uključujući i razdoblje izgradnje, pišu Nezavisne novine.

"Odmah treba otpočeti s izvlaštenjem zemljišta. Naša je obveza da izvlaštenje završimo i vjerujem da u roku od godinu dana to možemo uraditi, a kineski partner će za to vrijeme raditi na projektiranju", rekao je Neđo Trninić, ministar prometa i veza Republike Srpske. Prema procjenama, izvlaštenje zemljišta za autocestu stajat će oko 42 milijuna KM (168 mil. kuna) i to će ići na teret RS, koja se ugovorom obvezala i na to da će, kada autocesta bude u funkciji, jamčiti godišnju cestarinu od 30 milijuna eura.

Prema ranijim izjavama dužnosnika RS, sigurno je da broj vozila neće biti dovoljan za naplatu tolike cestarine prvih godina nakon puštanja autoceste u promet.

"Prvih pet-šest godina broj vozila neće biti dovoljan za izmirenje tih obveze, ali će kasnije biti više nego dovoljan. Tih prvih godina trebamo osigurati servisiranje tih obveza. Smatramo da to neće biti problem.

Riječ je o investiciji od 297 milijuna eura, a pretpostavka je da će u početku naplata cestrine pokrivati 50 posto tog iznosa", rekao je Dušan Topić, direktor JP Autoputevi Republike Srpske.

Rok za izgradnju autoceste Banja Luka - Prijedor je tri godine, no kako kaže Trninić, kineski partner uvjerava da to može biti znatno prije, odnosno za dvije godine. Autocesta će imati po dvije prometne trake u oba smjera i zaustavne trake, a očekuje se da će biti izgrađeno 7 tunela i 35 mostova, tri petlje i infrastruktura za zatvoreni sustav naplate cestarine s tri postaje, kao i sustav za upravljanje i nadzor sigurnosti prometa.