Osveta Trumpu svinjskim nogicama

Foto: Reuters

Američka industrija mesa prva je žrtva američko-kineskog trgovinskog rata suočavajući se s gubitkom 860 milijuna dolara izvoznih prihoda. Međutim, krajnji “ceh” platit će uzgajivači svinja. Do uvođenja carine od 25 posto na američku svinjetinu, što je Kina uvela kao odgovor na američki potez, proizvođačima iz SAD-a azijska je velesila bila glavno tržište za manje vrijedne dijelove svinjskog mesa.

Naime, devet od 10 svinjskih nogica i glava koje američki prerađivači izvoze odlazi u Kinu. Dok ih u drugim svjetskim gastronomskim centrima osobito ne cijene, svinjske nogice i iznutrice vrlo su cijenjene u kineskom kulinarstvu. O kolikom se biznisu radi dovoljno govori podatak da je američka industrija mesa na izvozu svinjetine u Kinu lani zaradila 1,1 milijardu dolara. Međutim, posljednji podaci ministarstva poljoprivrede pokazuju da je tijekom travnja i svibnja - po uvođenju kineske carine - izvoz svinjetine u tu zemlju pao za trećinu, navodi Reuters. No, kineski potrošači to neće ni osjetiti, kaže Ken Maschhoff, predsjednik najvećeg američkog proizvođača svinjetine u obiteljskom vlasništvu, kompanije The Maschhoffs. Naime, kineska proizvodnja svinjetine dovoljno je snažna da nadoknadi dobar dio manjka iz SAD-a dok ostatak mogu pokriti proizvođači iz Europe ili Južne Amerike.

1,1 milijardi dolara vrijedio je lani američki izvoz svinjetine u Kinu i Hong Kong

Kako bi izvukli barem nekakvu korist, američki proizvođači počeli su svinjske iznutrice i nogice prodavati proizvođačima pseće i mačje hrane. No, uz popriličan gubitak. Naime, prema podacima Američke federacije izvoznika mesa, vrijednost izvoza svinjetine u Kinu iznosi 76 centi za malo manje od pola kilograma mesa.

Ako se meso proda prerađivačima za životinjsku prehranu, vrijednost pada na 18 centi. To je gubitak jednak gubitku 1,55 dolara po jednoj svinji. No, potencijalni gubitak 860 milijuna dolara prerađivači mesa prebacit će na uzgajivače kojima će plaćati manje, smatra Dermot Hayes, profesor na državnom sveučilištu Iowa.