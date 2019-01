Kina izgradila ogromnu antenu pet puta veću od New Yorka: 'Bit će važna ako izbije rat'

Foto: Getty Images

Kina je izgradila ogromnu eksperimentalnu radijsku antenu na području gotovo pet puta većem od New Yorka, kažu istraživači uključeni u ovaj kontroverzni projekt.

Projekt WEM (Wireless Electromagnetic Method) gradio se 13 godina, a stručnjaci kažu da je konačno sposoban za emitiranje valova ekstremno niskih frekvencija (ELF), od 0,1 do 300 Hz, koje je Međunarodna agencija za istraživanje raka povezana s WHO-om povezala s rakom, prenosi hongkonški South China Morning Post.



Projekt će službeno biti korišten za detekciju potresa i minerala, ali može imati i ključnu ulogu u vojnim komunikacijama. Njegove prijenose može pokupiti podmornica na dubini od nekoliko stotina metara pod morem te ih je teže presresti.



Kineska vlada umanjuje važnost projekta, koji prema javnosti otkrivenoj informaciji pokriva oko 3700 km2. Znanstvenici ističu da je razlog za to, osim zaštite važnog strateškog objekta, izbjegavanje panike u javnosti.



Chen Xiaobin s kineskog Instituta za geologiju, koji je radio na projektu, kaže da ni sam ne zna lokaciju jer je to bila informacija koju su znali samo na visokoj razini.



- Ovaj objekt imat će važne vojne primjene ako izbije rat... Iako sam uključen u projekt, nemam pojma gdje je. Dosad bi trebao biti u funkciji - rekao je.