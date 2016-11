Bugarski umjetnik Yanko Tsvetkov napravio je kartu svijeta prema Donaldu Trumpu.

Tsvetkov je već ranije radio mape "globalnih predrasuda" koje su bile toliko popularne da su izašle u obliku dva atlasa globalnih predrasuda, a sada je ponovno oduševio svijet prikazom kroz Trumpove oči.

