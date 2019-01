Kako su dvije bare postale izvor odlične zarade

FOTO: GettyImages

Poput neke bajke zvuči priča o tome kako su dvije bare za 80 godina postale jedno od omiljenih turističkih destinacija u Srbiji.

Te 1940. godine dvadesetak nepismenih mještana ogradilo je dva ljekovita izvora, sa namjerom da naprave lječilište. Želja im je bila, da u selo kraj Kuršumlije dolazegospoda iz grada, da se odmaraju i liječe.

Danas je Prolom banja jedna od najmodernijih lječlišta u Europi, a Lukovska banja u njedrima Kopoanika postala je nezaobilazno mjesto za turste, kako ljeti, tako zimi, prenosi Prva TV.



Vlasnih ta dva uspješna lječilišta je"Palninka" iz Kuršumlije.



"Kada se osnovala tvrtka, nismo znali kako da je nazovemo. Ja sam se sjetio onih žena što u planinama što sakupljaju i prerađuju mlijeko. Usvojen je prijedlog i tvrtka je dobila ime Planinka", navodi Đorđe Erković, nekadašnji direktor "Planinke".



Iz blata iznikla, Prolom banja iz godine u godinu sve više privlači turiste i one koji žele podmladiti tijelo. Nekada, imala je samo dvije bare s ljekovitom vodom. A danas je to veliki kompleks.



"Gledali smo kako se razvijaju banje u Austriji, Švicarskoj i drugim djelovima Europe. Sve to smo primijenili ovdje", za Prva TV priča Radovan Raičević, prvi čovjek "Planinke".



Razvoj turizma je utjecao da se poveća broj radnih mjesta, pa najveći broj žitelja neposredno i posredno živi od turizma. Takav je primjer Lukovske banje.



"Mi imamo pune kapacitete i zimi i ljeti. Ljeti se ljudi rehabilitiraju, a zimi, ljudi koji dođu na Kopaonik uživaju u skijanju", objašnjava Žarko Đurić, direktor Lukovske banje.