Kako se susjedi rješavaju viška državnih zaposlenika

Foto: Getty Images

Ministrica javne uprave Suzana Pribilović uputila je javni poziv svim tijelima i institucijama na središnjoj i lokalnoj razini za sklapanje ugovora o radu, uz isplatu otpremnine zaposleniku, prenosi Investitor.me.

Prema najavama Ministarstva uprave, to su zaposlenici u državnom tijelu ili upravi, sudu, državnom odvjetništvu, fondu, kao i drugim tijelima osnovanim u skladu sa zakonom, kao i zaposlenici u službama lokalne samouprave.

To može napraviti i osoba koja služi u Vojsci Crne Gore i policijski službenik.

“Zaposlenici koji imaju najmanje šest godina radnog staža mogu se prijaviti na ovaj javni poziv, a do 30. kolovoza 2019. podnijeti zahtjev čelnicima njihovih tijela za dogovor o prestanku ugovora o otpremnini “, prenosi je CdM.

Radnik može imati pravo na otpremninu do 50% bruto mjesečne plaće za svaku godinu zaposlenja, ali iznos otpremnine ne smije prelaziti 15 bruto plaća.

"Zaposlenik koji ispunjava uvjete za odlazak u mirovinu te ako mu do 67 godina nedostaju do dvije godine, može imati pravo na otpremninu do šest bruto plaća."

Bruto plaće određuju se kao prosječni iznos posljednje tri bruto plaće koje su pripadale zaposleniku prije otpremnine, dodali su iz Ministarstva.

Šef nadležnog tijela odlučivat će o zahtjevu zaposlenika do 30. rujna.

Ministarstvo će voditi evidenciju zaposlenika koji imaju pravo na otpremninu i objavljivati ih na svojim internetskim stranicama.

Javni poziv za raskid radnog odnosa po ugovoru provodi se u okviru Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. Cilj optimizacije je poduprijeti uspostavu administracije koja će bolje zadovoljiti potrebe građana i privatnog sektora, istovremeno olakšavajući državni i općinski proračun.