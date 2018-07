Javio mu se i Google: Beskućnik na ulici nudio životopis, pa dobio više od 200 ponuda za posao

25-godišnji beskućnik David Casarez privukao je pažnju javnosti neobičnim, no vrlo pametnim potezom. Umjesto da moli za novac kako to inače beskućnici rade, on je u Silicijskoj dolini, inače sjedištu mnogih tehnoloških divova, stao uz cestu i tražio posao.

Uslikala ga je vizažistica Jasmine Scofiled, te objavila kratku priču na Twitteru koja je skupila oko 200.000 'lajkova' i više od 130.000 dijeljenja.

Nakon što je postao hit na internetu, beskućnik sa odličnim životopisom (ima diplomu prvostupnika Sveučilišta A&M u Teksasu, radio je kao web dizajner u Austinu, pokrenuo i vlastiti startup) dobio je preko 200 ponuda za posao, među kojima su i velike tvrtke poput Google-a.

