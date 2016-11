Izgleda da ovaj put Europljani mogu odahnuti: Njihova najgora noćna mora neće se ostvariti

FOTO: Reuters

Američki predsjednički izbori oduvijek su bili top-tema među Europljanima, pa ni trenutni nisu iznimka, pogotovo zbog vrlo neobičnog kandidata kao što je Donald Trump koji kao da je izašao iz reality showa. No, Trump se od početka kampanje smatra autsajderom i još nije uspio ozbiljnije prevladati u anketama jer demokratkinja Hillary Clinton uporno vodi u predizbornim ispitivanjima javnosti. Dodatno, od presudne važnosti će biti glasovi u tri ključne savezne države, Florida, Pennsylvania i Ohio, među kojima u njih dvije ankete idu ozbiljno u korist demokratkinje Clinton. Ipak, suprotno prevladavajućim stavovima u Europi, dobrog kandidata ovaj put nema jer se, na kraju krajeva, izbor svodi na Trumpovu grubu ekonomsku politiku koja će vjerojatno dovesti do trgovinskog rata ili Clintonovo paralizirano predsjedavanje koje neće donijeti nikakve konkretne poteze, smatraju analitičari u Saxo banci.

- Iako su iznenađenja u zadnji čas uvijek moguća, kao što je to bio slučaj s Brexitom, izgleda da ovaj put Europljani mogu odahnuti jer se, prema svemu sudeći, njihova najgora noćna mora u obliku Trumpa kao predsjednika neće ostvariti – poručuje Christopher Dembik, rukovoditelj makro analiza u Saxo banci te dodaje da bi Trumpova pobjeda za Europljane značila značajno zahlađenje transatlantskih odnosa i manju uključenost SAD-a u europsku vanjsku politiku, kao što je to bio slučaj u periodu između dva svjetska rata, a u tom bi se slučaju Trumpa prije moglo smatrati izolacionistom nego konzervativcem.

Za Europljane, a posebno za zemlje središnje i istočne Europe koje od SAD-a očekuju zaštitu od Rusije, to bi značilo potpunu promjenu savezništva u najgorem mogućem trenutku, s obzirom na rastući geopolitički rizik na granicama Europe. Međutim, nastavlja C. Dembik, mnogi Europljani smatraju da Trump ne bi bio sposoban provoditi svoj program vanjske politike što je vrlo hrabra tvrdnja.

- Prvo, Trumpovi su stavovi po pitanju ugovora o slobodnoj trgovini, odnosno ponovnom pregovaranju Sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini, izlasku iz Transatlantskog partnerstva i Svjetske trgovinske organizacije, odavno izneseni pa ga se bar po tom pitanju neće moći optužiti za oportunizam radi dobivanja veće potpore. Također, američki predsjednik možda ima ograničenu moć oko unutarnje politike, ali je poprilično moćan kad se radi o vanjskoj - ističe Dembik i dodaje da bi, s podrškom republikanaca i ponekih demokrata, Trumpovo predsjedavanje rezultiralo valom protekcionizma na globalnoj razini, a upravo to najviše zabrinjava Europljane.

Trump naime najavljuje povećanje carina za proizvode uvezene iz Kine, a to bi izazvalo sličnu reakciju Pekinga protiv američkih proizvoda i, na koncu, imalo značajne globalne posljedice. S vremenom bi, očigledne povijesne i ekonomske zablude Donalda Trumpa, izazvale novi trgovinski rat između velikih sila, posebice između SAD-a i Kine, smatra C. Dembik i naglašava da bi u tom slučaju Europa zasigurno izašla kao jedan od najvećih gubitnika jer se jedina strogo pridržava pravila slobodne trgovine. Osim toga, nastavlja Dembik, Europljane ne brinu samo gospodarske politike koje bi taj republikanski kandidat mogao provoditi, već im nelagodu stvara sama pomisao na Trumpovu pobjedu jer ih to podsjeća na činjenicu da se ne mogu boriti protiv rastućeg populizma na domaćem terenu. Koliko god se to činilo, Trump nije klaun – on je odraz strahova Amerikanaca u vezi globalizacijskih procesa, imigracije i kompliciranih odnosa u svijetu. Isti ti strahovi postoje i u Europi, pa ne čudi podrška Trumpu od populističkih stranaka u Mađarskoj ili Francuskoj. I koliko god je to malo vjerojatno, Trumpova pobjeda bila bi moćan signal 'anti-establišment' strankama u Europi i potvrda da i one imaju šanse za pobjedu u svojim državama.



S druge strane, Europljani griješe misleći da će Clinton biti prilagodljivija europskim problemima od Trumpa, i spremnija na ustupke prema njima. Naime, Europljani od SAD-a očekuju blaži odnos u pregovorima o TTIP-u.

- Iako je Clinton poznata kao snažna pobornica slobodne trgovine još otkad je podržala potpisivanje i provođenje Transatlantskog partnerstva, Europljani moraju uzeti u obzir da će Clinton po preuzimanju dužnosti, morati smirivati političku situaciju u SAD-u, što znači da neće imati mnogo prostora za manevar, a i njezino će djelovanje ograničavati republikanska opozicija i oni koji su joj pobjedu i omogućili, prvenstveno sindikati i pristaše Bernie Sandersa - smatra Dembik i naglašava da, bez obzira što Clinton u potpunosti podupire slobodnu trgovinu, nije isključeno da će naposljetku morati prigrliti još više protekcionistički usmjerenu retoriku ne bi li smekšala svoje protivnike, a to bi u konačnici moglo rezultirati propalim pregovorima o TTIP-u, poručuje rukovoditelj makro analiza u Saxo banci i zaključuje da, bez obzira tko pobijedio, TTIP je već sad klinički mrtav.