Investicija od 90 milijuna dolara: Amerikanci počinju graditi kampus koji će zaposliti do 600 ljudi

NCR-ov kampus trebao biti završen 2012. godine, Foto: PD

Ana Brnabić, premijerka Srbije, sastala se u Atlanti s predstavnicima uprave kompanije NCR koja od 2011. uspješno posluje u Srbiji i to kao jedan od poslodavaca koji od dolaska bilježi stalan rast broja zaposlenih i ima raznovrstan portfelj za pružanje tehnoloških usluga klijentima diljem svijeta upravo iz Srbije.

“NCR je zadovoljan u Srbiji, kompanija planira proširenje, a danas smo dogovorili da u travnju krećemo s radovima na kampusu. To će biti regionalni centar NCR-a, smješten u Beogradu, i prostirat će se na 30.000 četvornih metara. Riječ je o investiciji od oko 90 mil. dolara”, rekla je Brnabić novinarima u Atlanti, prenosi Tanjug. Stefan Lazarević, direktor NCR-a za Srbiju, kaže da je, kada je NCR došao osnovna ideja bila da se iz Srbije pruža osnovna tehnička podrške i da se zaposli 300 do 600 ljudi. Zahvaljujući talentiranim radnicima koji govore više od 20 stranih jezika i imaju različite IT vještine i tehnička znanja, NCR danas u Srbiji zapošljava 3100 ljudi s planom da ih do kraja ove godine bude više od 3600, a kada se izgradi kampus vjerovatno i 4200 ljudi”, rekao je Lazarević.

Kampus bi, prema očekivanjima, trebao biti završen do početka 2021. godine.