“Ili ćemo izaći iz EU sa sporazumom, ili uopće nećemo izaći”

Foto: Reuters

Sada, kad je britanski parlament jasno dao do znanja da će spriječiti izlazak bez sporazuma, imamo izbor: izaći iz Europske unije sa sporazumom ili uopće ne izaći, poručila je britanska premijerka Theresa May vikend uoči još jednog ključnog tjedna, na kraju kojega bi se, 12. travnja, mogao dogoditi kaotičan Brexit, osim ako u srijedu, 10. travnja, lideri EU koji se okupljaju na izvanrednom summitu ne odobre još jedno produljenje procedure izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU.

Do ciljne ravnine

May traži kratko produljenje do 30. lipnja, a predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk predlaže dulje produljenje, na godinu dana, do 30. lipnja 2020., s mogućnošću da se taj dulji rok skrati čim Britanci nađu načina da prihvate ispregovarani sporazum o povlačenju.

– Što dulje sve ovo traje, to je veći rizik da UK nikad uopće ne izađe iz EU. Brexit, za kakvog su glasali britanski građani, mogao bi nam skliznuti kroz prste. Ja to neću dozvoliti. Ključno je da osiguramo ono za što su ljudi glasali, a to znači da moramo sporazum dovesti do ciljne ravnine – poručila je May.

Njezin plan, da s oporbenim laburistima osigura parlamentarnu većinu za ispregovarani sporazum koji je već triput odbačen zbog protivljenja dijela njezine Konzervativne stranke i sjevernoirskog koalicijskog partnera DUP, ne izgleda kao da napreduje jer su se u petak laburisti požalili da nisu u razgovorima s May čuli nikakvu ponudu da UK ostane u carinskoj uniji s EU nakon Brexita, što je želja laburista.

Presedan na summitu

Prema pisanju Sunday Timesa, May čak razmišlja o tome da na summit koji se u srijedu navečer održava u Bruxellesu povede nekog od pregovarača iz Laburističke stranke, kako bi možda na licu mjesta, na marginama samog Europskog vijeća, postigla nadstranački konsenzus. Bilo bi to neobično, prvi upamćeni slučaj da neku državu na summitu zapravo predstavljaju i vladajuća i oporbena stranka zajedno, koje na licu mjesta pronalaze konsenzus o nečemu što se tiče njihova nacionalnog interesa, a o čemu odlučuju lideri ostalih država članica EU na izvanrednom summitu.

Na kritike dijela njezine stranke koji ne mogu podnijeti činjenicu da May surađuje s laburistima po pitanju Brexita, May i dalje odgovara da je na to bila prisiljena jer ti “pobunjenici” iz njezine stranke nisu izglasali sporazum o povlačenju koji je ispregovarala s EU. Jacob Rees-Mogg, jedan od vođda tih “pobunjenika”, jučer je poručio da je traženje izlaza iz ove situacije u razgovorima s Corbynom pogrešno jer:

- Imate dvoje lidera koji su glasali za ostanak u EU, a sada pokušavaju smisliti kako da izađemo.