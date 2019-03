Horvat: Stečaj Uljanika kratkoročno jeftiniji, Marić: Više ne znam čije su koje brojke

Foto: Pixsell

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u srijedu kako će se prvotno pokazati da je stečaj Uljanika jefitniji od restrukturiranja, no da je dugoročno to predmet polemike.

Na pitanje novinara je li stečaj jeftiniji od restrukturiranja, Horvat je na ulasku u Banske dvore odgovorio kako će "u prvom koraku sigurno brojka pokazati da je jeftinije ići u stečaj".

"U prvom koraku sigurno će brojka pokazati da je jeftinije ići u stečaj ali dugoročno, u sljedećih deset godina, to je predmet polemike. Mi egzaktnu brojku u lipu sigurno nećemo dobiti i morat ćemo neke stvari simulirati, pretpostavljam", rekao je Horvat.

Na novinarski upit treba li danas koalicija donijeti odluku hoće li se ići u stečaj ili restrukturiranje Uljanika, Horvat je kazao kako koalicija neće donositi odluke, ali da će danas biti koalicijski sastanak.

"Koalicija, bojim se, neće donositi odluke, ali bit će koalicijski sastanak i razgovarat ćemo", rekao je ministar odgovarajući na pitanja novinara uoči sastanka koalicijskih partnera.

Upitan za procjenu koliko bi restrukturiranje koštalo, kazao je riječ o 930 milijuna eura.

"Mi smo negdje od onih brojki kojih smo se naslušali, silnih milijardi, to sveli na možda optimalnu brojku od 930 milijuna eura sveukupnog volumena programa restrukturiranja. To je između 6,8 i 7 milijardi kuna", istaknuo je Horvat.

Marić: Porezni obveznici trebaju znati što jest i što mora biti plaćeno

Ministar financija Zdravko Marić je izjavio je uoči sastanka kako porezni obveznici imaju pravo dobiti na uvid što je u konačnici sve plaćeno do sada i što treba biti plaćeno.

"Stvari su vrlo ozbiljne, govorimo o poprilično velikim iznosima koje smo do sada platili. Neki dan sam rekao zadnje brojke - 3,1 milijarda kuna je do sada plaćeno protestianih jamstava za gradnju brodova kojih mahom nema", rekao je Marić.

Na upit kako komentira brojke koje je iznio ministar Horvat da je za restrukturiranje potrebno između 6,8 i 7 milijardi kuna, Marić je kazao kako više ne zna čije su koje brojke.

"Ne bih ništa komentirao. Ponavljam još jednom, govorim o onome što je egzaktno, lako provjerljivo i vidi se što smo do sada platili. Sigurno je i da se financijski aspekt cijele priče treba uzeti u obzir, jer on nije mali, ali ja ne gledam samo financijski aspekt već onu širi sliku, a to je i značaj, vrijednost i važenje brodograđevne industrije svih ovih godina. Svi govorimo da je to strateška grana, brojke DZS-a i neke druge brojke otkrivaju neko drugo svjetlo i sve to skupa treba uzeti u obzir", rekao je Marić.

Ponovio je kako su brojke koje smo do sada platili i one koje se sada pojavljuju u medijskom prostoru zaista velike, tj. ogromne.

Rekao je i kako ne želi komentirati izjavu ministra Horvata da bi stečaj bio jeftiniji, ali da treba gledati širu sliku.

"Mi kao Vlada imamo naše interne rasprave i ako nekad i u nekim pogledima ne mislimo jednako zauzet ćemo stav kao Vlada i o tome ćemo danas razgovarati sa koalicijskim partnerima", kazao je.

Na novinarski upit može li se danas očekivati konkretna odluka kazao je kako ne bi ništa prejudicirao.