Heineken u žestokoj borbi za titulu gospodara pivnica

Heineken trenutno kontrolira 1100 britanskih pubova/FOTOLIA

Nizozemska pivovara Heineken ušla je u žestoku borbu za kupnju drugog najvećeg britanskog lanca pubova Punch Taverns.

Ta je tvrtka s mrežom od 3300 pubova objavila kako je primila "prijedlog" od tvrtke Patron Capital Advisers s kojom je Heineken u partnerstvu. Taj je dvojac za Punch ponudio 1,74 funti po dionici čime je tvrtka vrednovana na 386 milijuna funti. Međutim, Punch je dodao kako je dobio ponudu i od Emerald Investments Partnersa koji nudi nešto viših 1,85 funti po dionici što znači da Punch vrijedi 410 milijuna funti.

60 milijuna funti dobiti ostvario je Punch Taverns prošle godine

Inače, osnivač Emeralda je Alan McIntosh, bivši financijski direktor Puncha koji je pomogao izgraditi tu kompaniju osnovanu 1997. godine kroz seriju akvizicija. Emerald trenutno posjeduje 2,2 posto dionica Puncha. Za prošlu financijsku godinu Punch je objavio dobit od 60 milijuna funti, nasuprot gubitka od 105 milijuna funti iz godine ranije. No, tvrtka je i dosta zadužena, oko 1,4 milijardi funti. Prema navodima Reutersa, ako se Punch odluči za Patronovu ponudu, Heineken bi preuzeo oko 1900 pubova dok bi Patron zadržao 1300 pubova.

U tom bi slučaju nizozemski pivar kontrolirao oko 3000 britanskih pubova čime bi se približio tržišnom lideru Enterprise Innsu koji ima 4500 lokala. Većinu od sadašnjih 1100 pubova Heineken je kupio 2011. od Royal Bank of Scotland. Heineken je prošlog mjeseca objavio kako poslovanje s pubovima omogućuje izravan kontakt sa potrošačima te brže testiranje prihvaćenosti novih proizvoda. S druge strane, dio britanske ugostiteljske scene kritizira Heinekenovu ponudu ističući kako će to biti loša vijest za manje pivare. "Put do pubova za ostale pivare gotovo sigurno će kontrolirati Heineken", kaže za The Telegraph Paul Waterson iz Scottish Licensed Trade Association.