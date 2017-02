Gradišćanski Hrvat postao "car rajčice" u Austriji

Foto: Agrobiz

Gradišćanski Hrvat iz mjesta Frauenkirchen u austrijskom Burgenlandu (Gradišću) Erich Stekovics već neko vrijeme ima nadimak „Car rajčice“. Taj nadimak, koji je već postao međunarodni, dobio je zato što uzgaja više od 3200 vrsta rajčica i zbog njegove neobične metode kultiviranja.

Kako piše Agrobiz, njegov je moto „ne zalijevati“. Zbog toga što je ne zalijeva, kaže da biljka zna pustiti korijene čak do dva metra dubine te do 800 metara dužine. Njegova supruga Priska i on prošle su godine uzgajali čak 600 vrsti rajčica. Sušna godina, odnosno ljeto 2015., bila je stoljetna godina rajčice.

I ponovno tvrdi „ne zalijevajte“. Čini se da biljka nužno treba vodu i da je presušno, ali biljka je na to naučila i navikla. To je čini snažnom.

Oko 30 tisuća posjetitelja dolazi vidjeti ovo pravo čudo i metodu uzgajanja rajčice. Oko dvije tisuće njih Erich osobno provede poljem. U uzgajanju mu pomaže 14 radnika. Trenutačno ima 650 vrsti čilija, dok kaže da u svijetu postoji oko 300 tisuća vrsti rajčica.

