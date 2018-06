Grad s najboljom reputacijom na svijetu, evo kako im je to uspjelo

Austrijska metropola godinama se smatra najboljim mjestom za život/FOTOLIA

Iako je "tamo dolje" u Australiji, kamo mnogima u svijetu nije ni jednostavno ni jeftino stići, najveći grad toga kontinenta Sydney najuglednije je urbano naselje na kugli zemaljskoj u ovoj godini. Nije najbolje mjesto za život, što je već godinama rezervirano za autrijski Beč, u njemu se ni ne zarađuje najbolje (najviše su prosječne plaće, prema ovoga tjedna objavljenom godišnjem izvještaju Deutsche Banka, u švicarskom Zürichu, preračunato 36.458 kuna - 5764 dolara, u Sydneyu "samo" 3914, op.a.), ali Sydney ima "ono nešto" što ga čini najboljim - izvrsnu reputaciju.

Kao i kod tvrtki, čija se snaga mjeri jačinom brenda koji diže ili spušta i monetarnu vrijednost kompanije-majke brenda, tako i mjesta imaju renome, koji utječe na brojnost posjetitelja, poslovnih prilika i investicija. Gradovi su živi organizmi, rastući i razvijajući, golemi ekonomski entiteti. Prema podacima Svjetske banke iz 2016., 54% svih ljudi svijeta je obitavalo u gradovima, dok će, predviđa UN, to do 2050. skočiti na 66%. Samo u 600 najvećih gradova smještena je 1,5 milijarda ljudi (22 posto ukupne populacije) koji godišnje generiraju, otkrio je institut McKinsey, oko 30 milijardi dolara BDP-a, tj. više od polovine svjetskoga bruto društvenog proizvoda.

Visoka korelacija

Jasno je da zato privlače još ljudi, željnih boljeg rada i života. U tome ulogu može imati baš gradska reputacija, ističe američki Reputation Institute, neovisno tijelo na glasu kao najbolja istraživačka i savjetodavna kuća koja se bavi ugledom. Oni su proveli istraživanje na 23.000 ispitanika u državama G-8, tj. gospodarskim velesilama, vodeći online intervjue u kojima su obuhvatili značajke 56 gradova svijeta.

"U razmatranje smo uzeli one s najvećim BDP-om, s najviše stanovnika i gradove s najvećom bliskosti ispitanicima, koji im kao mjesta djeluju poznato", objašnjavaju metodologiju s Reputation Institutea. Prvi je na tzv. City RepTraku Sydney, slijede glavni grad Danske Kopenhagen i Beč, metropola Austrije. U Top 10 su i Stockholm (Švedska), Vancouver (Kanada), London (Velika Britanija), Melbourne (Australija), Barcelona (Španjolska), Milano (Italija) i Toronto (Kanada). I kao što će reći da za ugled kompanije nije bitno da je najvrijednija i da ugled nije istovjetan brendu (npr. već godinama je najuglednija tvrtka švicarski urar Rolex, dok su Google, Apple, Amazon, Facebook... kao najjači brendovi daleko slabiji), američki stručnjaci ovime su otkrili da visoki respekt ne krasi najveće metropole politike i biznisa.

Uz iznimku Londona, zaostaju Tokio (12.), Rim (13.), New York (23.), Pariz (24.), Berlin (29.), Bruxelles (30.)... Kako se dolazi do ugleda grada, na što se onda treba ugledati? "Bitne su varijable poput osobnog iskustva, komunikacije države, utjecaja trećih strana i stereotipa, jer one oblikuju familijarnost - poznatost i bliskost, koja zatim stvara predodžbu, da bi se ona pretvorila u ponašanje i konkretnu podršku pojedinca određenom gradu", čitamo iz studije. Reputacija grada je, prema tome, u visokoj korelaciji sa željom za životom, radom, ulaganjem ili sudjelovanjem u radu u određenom gradu. To je direktna veza ugleda s preferencijama za posjet, rad i život, i to upravo tim redoslijedom.

Lokacije profitiraju

"Sigurnost, ljepota i osiguravanje nezaboravnih iskustava 'pogone' dobar ugled", kažu istraživači i poručuju da ljudi posljednjih godina sve više putuju i putem više troše, upoznajući i gradove. Reputacija grada, da se slikovito izrazimo, nije izgrađena od fasada, već od triju komponenti, od kojih je prva uspješno i učinkovito upravljanje. Ono, kako upućuju rezultati analize, doprinosi s 37,2 posto, a podjednako važno vezivo je i atraktivno okruženje (36,9 posto), dok napredno gospodarstvo daje 25,9 posto materijala za stabilan i čvrst gradski ugled. Još detaljnije, u učinkovitost upravljanja gradom spada i sigurnost mjesta, lideri koje se poštuje i koji vode dobre socijalne, ekonomske i okolišne politike, te dobro razvijena politička i zakonska infrastruktura i zadovoljavajuća ona fizička infrastruktura, oslikana u prometu, opskrbi resursima…

Iza atraktivnog okruženja skrivaju se, pak, ljepota grada, atraktivna i nezaboravna iskustva te činjenica da u njemu žive poznate i slavne osobe, dok su elementi napredne ekonomije sljedeći: financijski stabilan grad s potencijalom budućeg rasta, onaj koji proizvodi ugledne i poštovane proizvode i usluge, grad poticajnog poslovnog okruženja, sjedište vodećih kompanija i tehnološki napredan grad. Da budemo u trendu, takvi gradovi su i pametni, pametniji od susjednih. Pozicije gradova dobrim dijelom su pod utjecajem reputacija svojih zemalja, "link" postoji. Australija je po ugledu država četvrta, Danska osma, Austrija 11., S druge strane, Kanada je zemlja s najboljim renomeom, prema kriterijima Reputation Institutea, a Vancouver je peti. Velika Britanija je, pak, 18., dok je Italija 14. država po ugledu, od onih koje imaju svoje gradske predstavnike u Top10.

S obzirom na to da je Australija sad već 107 kvartala bez recesije, uvjerljivo najviše otkad je takva mjerenja, to se zasigurno prelijeva i na dobar glas njenih gradova, koji se daleko čuje. Renome gradova je, inače, u stalnom porastu, kroz sedam godina je tako prosječan ugled najboljih skočio za 8,9 bodova, dok je nekad bilo potrebno 70 bodova za status izvrsnog. Naime, Sydney je to već treću godinu zaredom i ove je godine zaslužio ocjenu "izvrstan ugled", s 82,3 boda. Jedino on i Kopenhagen (81,5) su u toj grupi s iznad 80 bodova pa istraživači zapažaju da se sve teže probiti u vrh, budući da je prvih 14 osvojilo više od 78 bodova, ali ih dijele samo decimale. I u sredini je tijesno, svi iznad 70 do 80 bodova imaju status "snažnog ugleda". Prvi ispod je glavni grad SAD-a Washington.

Mjesto prebivališta ne baš omiljenog američkog predsjednika Donalda Trumpa je na 40. mjestu sa 69,7 bodova i u kategoriji je "prosječno i umjereno uglednog" grada. Zanimljivo, renome je počeo tamniti, ili blijediti, baš s ulaskom spomenutoga u Bijelu kuću... Još je 11 mjesta u istoj skupini, dok je posljednja petorka označena kao gradovi "slabog i ranjivog ugleda". Predzadnja 55. je Moskva, metropola Rusije, s 55,1 bodom, a gori je samo egipatski Kairo, s 54,7 bodova. "Dok konkunrecija za snažniji ugled grada, kako bi se privukli poslovi, talentirana radna snaga i turisti, samo raste, jasno je da od toga profitiraju one lokacije koje svojim ugledom upravljaju bolje i vještije", upozorava izvršni partner u Reputation Instituteu Nicolas Georges Trad.

Naši dijele sudbinu zemlje

Sydney prednjači u kategorijama najprivlačnijega za život, rad i posjet, ali ga u privlačnosti za ulaganja"šišaju" New York, Tokio i Zürich, što ne čudi jer su oni nacionalni i svjetski poslovni epicentri, bolje integrirani i u prometne koridore svijeta. To olakšava i kretanje ljudi, roba i kapitala. Kopenhagen, opsegom najmanji (Zürich kao uži dio je sličan, ali triput više ljudi je u urbanoj aglomeraciji), viceprvak je u željama za život i rad, dok je Rim na drugom mjestu gradova čiji bi ugled doveo ljude tamo u posjet.

Beč je tek 10. po želji za životom i deveti po privlačnosti posjeta, no po drugim dvama parametrima nema ga u Top10. Da su u istraživanje bili uključeni i građani Hrvatske, Beč bi zacijelo bio i više pozicioniran, našim je ljudima blizak i poznat, našli bi i dosta "svojih" uz koje bi život u 'becirkima' bio ugodniji. Jesu li takvi naši Zagreb ili Split i koliko se oni uopće uklapaju u ove globalne kriterije? Oni definitivno jesu sve veće turističke meke koje će i ovoga ljeta pohoditi možda i puno Sydneyaca, Kopenhažana i Bečana, no ne mogu pobjeći i od imidža i reputacije zemlje.

Ona jest i Lijepa i Naša, nezaboravna za posjet drugima, ali tu sličicu treba ukrasiti i poticajnijim poslovnim okruženjem, koje je još uvelike umrljano neuglednim i glomaznim birokratskim "gradovima" i labirintom političko-gospodarskih međuodnosa. "Gradovi koji uspješno upravljaju reputacijom i poboljšavaju skor dobivaju i jaku podršku svojih dionika, bilo da su uključeni u turizam, razvijanje resursa ili investiranje. Znači, dokazali smo vezu između gradske reputacije i volje pojedinaca da ga posjete, u njemu rade i konačno ondje žive", zaključuje Trad.

Gradovi s top renomeom

1. Sydney

2. Kopenhagen

3. Beč

4. Stockholm

5. Vancouver