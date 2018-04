Građanima 12,41 euro po dionici od koncesije za zračnu luku

Beogradski aerodrom vodeći je u regiji po broju putnika

Građani Srbije koji imaju dionice beogradskog Aerodroma Nikola Tesla mogu računati na iznos od 12,41 euro po dionici, kada Tesli bude uplaćen 501 milijun eura od naknade za koncesiju, koju je na 25 godina dobila francuska kompanija Vinci Airports.

Mali dioničari novac neće dobiti izravno iz naknade, već kao dividendu, pišu Večernje novosti. Iznos po dionici bit će 14,6 eura, ali građani moraju platiti porez od 15 posto na dividendu. Kada će dioničari biti isplaćeni ovisi o Aerodromu Nikola Tesla i odluci Skupštine dioničara. Ako će se dividenda isplatiti iz tekuće dobiti dioničari će novac dobiti najranije u rujnu. Republika Srbija, kao većinski vlasnik Aerodroma, ne plaća porez na dividendu, kao niti domaće tvrtke koje ga plaćaju kroz porez na dobit.

Državi 417 milijuna eura

Strane tvrtke u Srbiji plaćaju porez na dividendu od 20 posto, odnosno ostvaruju povlaštene porezne stope, koje se razlikuju od države do države, pri čemu najbolje prolaze građani onih država s kojima Srbija ima potpisane ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Kada je riječ o kastodi računima, zbirnim računima i fondovima, kao vlasnicima dionica neke tvrtke, porezni status ovisi o stvarnim vlasnicima dionica. Ako ne postoje podaci o stvarnom vlasniku prihoda, primjenjuje maksimalna porezna stopa, objašnjavaju u vladi Srbije, ne želeći komentirati koliki konkretan iznos mogu očekivati mali dioničari od dividende. "Jednokratna i godišnje koncesijske naknade predstavljaju prihod Aerodroma Nikola Tesla i uplaćuju se na račun Aerodroma", kažu u srpskoj vladi.

84 milijuna eura od 501 mil. naknade za koncesiju dobit će mali dioničari

Za vrijeme trajanja koncesije Aerodrom Nikola Tesla isplaćivat će dobit dioničarima u obliku dividende, na temelju odluka Skupštine dioničara. Posjedovanjem dionica Aerodroma dioničari ne stječu pravo na koncesijsku naknadu, već na dividendu po osnovu dobiti koju ostvari Nikola Tesla. U vladi dodaju da je dan dividende 31. prosinac one godine u odnosu na koju se dobit raspoređuje. U raspodjeli dividende sudjeluju samo oni dioničari kompanije koji su vlasnici dionica na taj datum, dok svi oni koji su dionice stekli poslije tog dana nemaju pravo na udjel u dobiti dioničkog društva. No neko dioničko društvo može dividendu isplatiti i ranije, i to iz tekuće dobiti, kada se gleda tko ima dionice na tzv. dan međudividende. Cijena dionice Aerodroma Nikola Tesla na Beogradskoj burzi trenutno se kreće oko 1649 dinara (oko 14 eura).

Na toj je razini od početka siječnja, kada je vlada Srbije objavila tko je najbolji ponuđač za koncesiju vodeće srpske i regionalne zračne luke. Tada je cijena dionica na burzi porasla, međutim, i dalje mali dioničari nude svoje dionice na prodaju, iako će uskoro imati pravo na dio dobiti od koncesijske naknade. Ugovor o koncesiji s kompanija Vinci Airports obuhvaća financiranje, upravljanje, održavanje, proširenje i nadogradnju postojećeg aerodromskog terminala i uzletno-sletne staze. Vinci Airports ponudio je jednokratnu koncesijsku naknadu u iznosu od 501 milijun eura, koju će kroz dividendu podijeliti Republika Srbija, koja će dobiti 417 milijun eura, dok malim dioničarima ostaje 84 milijuna eura. Za vrijeme trajanja koncesije bit će plaćana godišnja koncesijska naknada, najmanja će se kretati između 4,4 i 15,1 milijuna eura, što će opet kroz dividendu dijeliti vlasnici Aerodroma.

Oko 60% dionica prodano

Ukupna vrijednost koncesije za beogradski aerodrom iznosi oko 1,46 milijardi eura, u što spadaju jednokratna naknada, minimalne godišnje koncesijske naknade i kapitalna ulaganja. Ponuđena kapitalna ulaganja su sanacija i obnova glavne uzletno-sletne staze, izgradnja umetnute uzletno-sletne staze, pomoćnih staza i brzih izlaza s piste. Inače, kada je riječ o malim dioničarima u Srbiji, dosad je njih oko 60 posto prodalo svoje besplatno stečene dionice iz privatizacije. Osim jedne dionice Aerodroma, građanima je besplatno podijeljeno i pet dionica NIS-a, koje danas na burzi vrijede ukupno 3565 dinara. Građani koji imaju pravo na besplatne dionice dobili su po 31 dionicu Telekoma Srbija, kojima se i dalje ne može trgovati jer nisu izlistane na burzi, a nema trgovanja ni dionicama tzv. Dioničkog fonda, iako je građanima podijeljeno po sedam komada.