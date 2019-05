Google: Samo budući korisnici neće moći koristiti aplikacije s Google Playa

U jeku vijesti da Google prekida suradnju s Huaweijem stigla je informacija vezana za postojeće korisnike Huaweijevih uređaja.

Kako piše Reuters, glasnogovornik Googlea rekao je da će postojeći korisnici Huaweijevih telefona koji funkcioniraju na sustavu Android i dalje moći koristiti Googleove aplikacije, kao i ažurirati.

"Za korisnike naših usluga Google Play i zaštite iz Google Play Protecta te usluge će i dalje funkcionirati na Huaweijevim uređajima", rekao je glasnogovornik.

Detalje nije otkrivao, samo je kazao da se razmatraju implikacije odluke.



Međutim, buduće verzije Huaweijevih pametnih telefona, a koji budu funkcionirali na Androidu, izgubit će pristup Google Play Storeu, Gmailu i YouTubeu, kao i pregledniku Chrome. "Huawei će moći koristiti samo javno dostupne verzije Androida i neće imati pristup Googleovim servisima i aplikacijama", rekao je izvor za Reuters.



I iz Androida su na Twitteru potvrdili da će usluge Google Playja i Google Play Protecta i dalje funkcionirati za postojeće korisnike.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.