Godina za zaborav: šefu Facebooka burza lani uzela najviše novca

Imovina Marka Zuckerberga istopila se na 53 milijarde dolara/REUTERS

Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg neće po dobru pamtiti prošlu godinu s obzirom da je siromašniji za 20 milijardi dolara.

Istodobno, prvi čovjek Amazona Jeff Bezos i drugu godinu zaredom najviše se "opario" među milijarderima. Prema podacima Bloombergovog indeksa milijardera, iako je 2018. bila nepovoljna za dionice tehnoloških kompanija, Amazonova je vrijednosnica godinu zaključila s rastom od 28 posto, pa je Jeff Bezos svoju imovinu uvećao za 24 milijarde dolara. Time je dodatno učvrstio svoju poziciju najbogatijeg čovjeka svijeta "teškog" 123 milijarde dolara.

Kineski 'hod po trnju'

Međutim, ni on nije ostao neokrznut od nepovoljnih burzovnih kretanja u drugom polugodištu. Štoviše, Bezos je zbog poniranja cijene Amazonove dionice za 20 posto od rujna do kraja godine izgubio 45 milijardi dolara čime je najveći gubitnik drugog polugodišta. Burza je bila još manje naklonjena kineskim bogatašima koji su lani ostali bez 76 milijardi dolara, ali to nije spriječilo Leia Juna, osnivača proizvođača mobitela Xiaomi, da zauzme drugo mjesto najvećih dobitnika u 2018. godini.

Lei Jun je povećao svoje bogatstvo za 8,6 milijardi dolara na malo manje od 12 milijardi dolara čime je zauzeo 96. mjesto na ljestvici stotinu najbogatijih ljudi svijeta. Najlošija godina za dionice u 10 godina odnijela je skupini od 500 najbogatijih ljudi svijeta ukupno 451 milijardu dolara.

Za usporedbu, u 2017. ta je skupina ljudi postala bogatija za vrtoglavih bilijun dolara. Od viđenijih milijardera najlošije je prošao Mark Zuckerberg čija je kompanija Facebook lani prolazila od afere do afere. To se moralo osjetiti na dionici koja je godinu završila s gubitkom vrijednosti od 25 posto. Zuckerbergova imovina stoga se istopila za 20 milijardi dolara, pa sada mora raspolagati sa 53 milijarde dolara.

Ispalo 50 milijardera

Solidnih 16,6 milijardi dolara izgubio je i Amancio Ortega, osnivač španjolskog tekstilnog diva Inditexa u čijem je portfelju i brend Zara. Ako se uzme u obzir i izgubljenih 13,6 milijardi dolara čime se može "pohvaliti" Georg Schäffler - većinski dioničar njemačkog proizvođača auto-dijelova Continental - postaje jasno da prošla godina nije bila osobito dobra za europske milijardere. Inače, 50 svjetskih milijardera lani je ispalo s Bloombergove ljestvice.

Među ispalima je i češki premijer Andrej Babiš, vlasnik kemijskog koncerna Agrofert te ruski oligarh Oleg Deripaska. Njegova imovina lani se istopila na rekordno niskih tri milijarde dolara jer je dionicu njegove kompanije Rusal srušila zabrinutost ulagača da bi zbog američkih sankcija mogao zaustaviti dio proizvodnje aluminija.