FOTO: Policija ušla u stan i pod madracem pronašla 20 milijuna dolara

Ured američkog državng odvjetništva u Bostonu početkom mjeseca zaplijenili su 20 milijuna dolara dobro skrivenih u kutiji ispod madraca u stanu. Fotografiju zaplijene podijelili su s javnošću, a tvrde da je pronađeni novac povezan s telekomunikacijom tvrtkom TelexFree.

Novac su pronašli istražitelji koji su slijedili trag Brazilca Rene Rizerio Rocha (28) koji je optužen za pranje novca. TelexFree imao je svega nekoliko korisnika, većinu zarade dobivali su od osoba koje bi plaćale online oglase za tvrtku, kako piše CBS Boston.

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL