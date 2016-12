Football Leaks: Otkriveni detalji o poreznim trikovima nogometnih zvijezda

Foto: Shutterstock

Magazin „Der Spiegel" u svom novom broju piše o utaji poreza ponajboljih nogometaša svijeta. Već sinoć je taj hamburški tjednik objavio prve detalje ekskluzivne priče koja se temelji na istraživačkom radu njemačkih novinara i mreže "European Investigative Collaborations" (EIC). Urednici iz više zemalja su dobili nekoliko milijuna dokumenata koji su im ponudili „uvid u strojarnicu nogometne tiskare novca", kako to piše „Der Spiegel" na svojoj internetskoj stranici.

U središtu izvještaja pod imenom „Football Leaks" su dvije globalne nogometne zvijezde: Cristiano Ronaldo i Mesut Özil. Višestruki nositelj titule najboljeg nogometaša svijeta, Portugalac Ronaldo, iz madridskog Reala je, sudeći prema onome što je do sada objavljeno, do prije dvije godine koristio „usluge" jedne lažne tvrtke („tvrtka poštanski sandučić") na Karibima kamo su odlazili njegovi prihodi od reklama. Na taj način Ronaldo je gotovo u potpunosti izbjegao plaćanje poreza, piše DW.

Ronaldo je, kako se piše, prije nekoliko godina unaprijed prodao svoja reklamna prava do 2020. dvjema lažnim tvrtkama na Britanskim Djevičanskim Otocima. Prihod - radilo se o oko 75 milijuna eura - završio je na jednom Ronaldovom računu u jednoj švicarskoj privatnoj banci. Kompletni prihod je on nakon toga deklarirao u poreznoj godini 2014. – zato što je te godine istjecao porezni privilegij kojeg je imao (na plaćanje smanjenog poreznog opterećenja).

Kako piše „Der Spiegel", Ronaldo je odbio odgovoriti na novinarski upit iz mreže EIC o (ne)plaćanju poreza. Iz krugova bliskih odvjetničkom uredu koji zastupa Portugalca, stigao je odgovor kako je trenutno protiv Ronalda u tijeku porezna provjera. I da se polazi od toga da vlasti neće imati nikakvih prigovora.

A prigovore su financijske vlasti itekako imale, i to u slučaju jednog drugog (bivšeg) igrača Reala. Radi se o njemačkom reprezentativcu Mesutu Özilu. Porezne vlasti u Španjolskoj su, kako tvrdi „Der Spiegel", od njega zatražile da naknadno plati porez, i to u iznosu od dva milijuna eura. Osim toga je izrečena i kazna od 789.963 eura zbog nepravodobnog plaćanja poreznih obveza. Službenu obavijest o tome je Özil dobio u proljeće ove godine. Španjolci su istragu o Özilovim poreznim obvezama u razdoblju između 2011. i 2013. započeli u ljeto 2014., samo nekoliko dana nakon što je on s „Elfom" u Brazilu postao prvak svijeta. Hamburški magazin piše da je Real savjetniku Mesuta Özila, Rezi Fazeliju, jamčio honorar od 1,2 milijuna eura za 2011. i 2012. godinu. Jedan drugi savjetnik njemačkog igrača, Erkut Sögüt, dobio je također višemilijunski honorar nakon prelaska Özila u londonski Arsenal.

Prema mišljenju španjolskih vlasti, Özil je osobno, a ne klub, morao „nagraditi" savjetnika za transfer. Shodno tome, porezne vlasti ove isplate tretiraju kao svojevrsni „bonus" za nogometaša, a kojeg je on morao prijaviti poreznim organima.

Özil je, kako piše „Der Spiegel", u ožujku platio porezni dug, zajedno s pripadajućim kamatama. Plaćanje kazne od oko 790.000 eura je za sada odgođeno, zato što je on na tu odluku uložio prigovor.

Ni Özil, kao ni Ronaldo, nije se još očitovao o pisanju medija u ovom slučaju. Kako piše „Der Spiegel", njega sigurno neće ni iznenaditi naslovi: više od godinu i pol dana njegovi su odvjetnici i porezni savjetnici u Madridu i njemačkom Mülheimu na Ruhru pokušavali „minirati" istragu poreznih vlasti. I očito u tome nisu uspjeli. „Der Spiegel" je najavio cijelu seriju članaka o ovoj temi.