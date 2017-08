Evo kako se u Njemačkoj dolazi do posla

Foto: Thinksotck

Trećina svih radnih mjesta u Njemačkoj popunjava se preko privatnih veza i poznanstava a kod manjih poduzeća do posla na ovaj način dolazi gotovo polovina svih novozaposlenih, priopćio je Savezni ured za zapošljavanje u utorak.

"32 posto svih novozaposlenih u prošloj godini do radnog mjesta je došlo preko privatnih poznanstava dok je kod manjih poduzeća s 47 posto ta vrijednost još viša", priopćio je Savezni ured za zapošljavanje u Nuernbergu pozivajući se na redovito ispitivanje koje se provodi među poslodavcima.



Preko internetskih platformi za zapošljavanje, kako privatnih tako i one Saveznog ureda za zapošljavanje, posao je pronašlo 21 posto novozaposlenih. 11 posto je posao pronašlo preko oglasa za zapošljavanje na internetskim stranicama poduzeća, deset posto posao pronađe preko oglasa u tisku a isto toliki postotak biva zaposlen na temelju samoinicijativne ponude.



U 2016. je u Njemačkoj popunjeno 3,65 milijuna novih radnih mjesta od čega najveći dio, 44 posto, otpada na manja poduzeća do 50 zaposlenih.



"Manja poduzeća se u potrazi za radnom snagom prvenstveno oslanjanju na privatne kontakte i preporuke dok veće kompanije do zaposlenih natprosječno često dolaze preko oglasa na vlastitim internetskim stranicama", proizlazi iz studije Instituta za tržište rada koje djeluje u sklopu Saveznog ureda za zapošljavanje.



Iz istog istraživanja proizlazi da manja poduzeća teže dolaze do radnika što se povezuje s nižim početnim plaćama i djelomično nepovoljnijim uvjetima rada. Istodobno novozaposleni u manjim tvrtkama češće bivaju zaposleni na neodređeno vrijeme nego u većim tvrtkama.