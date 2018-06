Europa treba milijun radnika u tekstilnoj i kožarskoj industriji

Foto: Boris Ščitar / Pixsell

Podatci Europske unije govore o potrebi za milijun radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, kože i obuće zbog vraćanja proizvođačke djelatnosti u Europu, i tu se mora pronaći i Hrvatska, rečeno je u srijedu u Varaždinu na okruglom stolu u organizaciji Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Varaždinske županije i Grada Varaždina.

Na okruglom stolu "Potreba za obrazovanjem u sektoru tekstil/koža/odjeća/obuća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj" sudjelovala je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, predstavnici gospodarstva, lokalne vlasti i obrazovnih institucija, a raspravljali su o povezivanju obrazovanja i potreba u gospodarstvu.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak istaknula je da je općenito teško pitanje kako usklađivati potrebe tržišta s onim što se dobiva iz obrazovnog sustava.

"Ali jednako tako treba uzeti u obzir da sustav visokog obrazovanja teško može odgovoriti brzo i teško može odgovoriti bez da uzme u obzir ne samo sadašnje stanje, nego i perspektive razvoja. Ako i danas promijenimo kvote, studentima koji završavaju takve studijske programe treba najmanje tri, a obično pet ili šest godina do završetka. Treba imati dugoročniju perspektivu razvoja, s odgovorom lokalnih i nacionalnih razvojnih strategija“, rekla je Divjak.

Prof dr. sc. Sandra Bischof, dekanica Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji ima svoju studijsku jedinicu u Varaždinu, istaknula je kako sve statistike govore da nam treba zanimanja u sektoru tekstila i kože.

"U ovoj regiji 70 posto potreba je za tim kadrom, a to su i najveći izvoznici, tekstil i koža. Ima potrebe za tim obrazovanjem i trebamo ih proglasiti deficitarnim i učiniti atraktivnima“, poručila je Bischof. Istaknula je da podatci Europske unije govore o potrebi za milijun radnih mjesta u sektoru tekstila, odjeće, kože i obuća zbog vraćanja proizvođačke djelatnosti u Europu.

Varaždinska i Međimurska županija zapošljavaju gotovo 10.000 ljudi u tim sektorima.

"Ako se računa samo da je prosječna stopa umirovljenja u Hrvatskoj tri posto, za održavanje ovih kapaciteta to je 300 ljudi godišnje. Drugi problem je što je nastup na zapadnim tržištima sve zahtjevniji u smislu posebnih i većih razina znanja i vještina“, rekao je dr. sc. Mario Lešina iz Vijeća udruženja kožara i obućara HGK. Dodao je da bi se u problem relativno niskih plaća trebala uključiti država poreznim rasterećenjima.

Na skupu u Varaždinu rečeno je i da je Tekstilno-tehnološki fakultet u ovoj akademskoj godini pokrenuo dodatni izvanredni studij obućarske tehnologije kako bi udovoljio zahtjevima tržišta iskazanim iz vodećih tvrtaka u regiji, a izrađuje se i fleksibilniji programi cjeloživotnog obrazovanja.