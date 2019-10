Elon Musk se prozvao idiotom i priznao: "To je bila jedna od najglupljih stvari koju sam ikad napravio"

Foto: Reuters

Niti više od godinu dana nakon što je Elon Musk, američki milijarder, vlasnik Tesle i SpaceX-a, britanskog profesionalnog ronioca nazvao "pedo tipom" (u osnovi pedofilom), medijska se prašina ne stišava. U javnost su dospjeli novi sudski dokumenti koji otkrivaju nove potankosti tog slučaja, pa i to da je Musk sebe nazvao "j**enim idiotom" zbog slanja "neslužbenog" e-maila novinaru Buzzfeeda u kojem je britanskog ronioca, bez ikakvog dokaza, nazvao "silovateljem djece" i zatražio od novinara da istraži slučaj te donese vlastite zaključke, prenosi Zimo.

Kako je sve počelo?

Sudski dokumenti pravne bitke između Vernona Unswortha i Elona Muska, koji su u ponedjeljak javno objavljeni, bacaju novo svjetlo na posljedice nastale nakon što je Musk u srpnju 2018. godine u objavi na Twitteru Unswortha nazvao "pedo tipom" (pedo guy).

Musk je to objavio nakon što ga je Unsworth javno kritizirao zbog prijedloga da se dječake i trenera lokalnog tajlandskog nogometnog kluba zarobljene u poplavljenoj špilji spasi podmornicom. Unsworth je Muska optužio da na taj način samo želi steći publicitet.

Muskova greška za greškom

U kolovozu 2018. godine Musk je primio e-mail od Ryana Maca, novinara Buzzfeeda, te mu je odgovorio e-mailom prepunim novih optužbi, tvrdeći između ostalog i bez ikakva dokaza, da je Unsworth "silovatelj djece" koji je oženio 12-godišnjakinju te pozvao Maca da to istraži.

Međutim, Musk nije računao na to da će Mac objaviti njihovu korespondenciju e-mailovima, iako je Musk naglasio u njoj da je "off the record" (neslužbena), no s druge strane, Mac nije prethodno pristao na neslužbenu razmjenu e-mailova.

Musk se kaje

Spomenuti novi dokumenti, koje su sudu priložili Unswortovi odvjetnici, uključuju i e-mailove koje je Musk slao agentu za odnose s javnošću nakon čitavog debakla. On je u tim e-mailovima naznačio kako mu je žao zbog izrečenih optužbi protiv britanskog ronioca.

Nisam očekivao da će Buzzfeed objaviti neslužbeni e-mail. Moja namjera je bila da istraže taj slučaj i donesu vlastite zaključke, a ne da izravno objave moj e-mail. Ipak, baš sam j**eni idiot, napisao je Musk u jednom od tih e-mailova.

U prijašnjim slučajevima Buzzfeed je poštovao e-mailove s naznakom neslužbeno, ali ovaj put nisu. To je bila jedna od najglupljih stvari koju sam ikad napravio, dodao je Musk.

