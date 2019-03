Dugoročna vizija za klimatski neutralno gospodarstvo

Foto: Redea

Ovoga puta tema je bila The European Union’s strategic long-term vision for a climate neutral economy from a regional perspective, a u raspravi su sudjelovali MEP Tonino Picula, više članova Odbora regija iz Italije i Francuske te članovi FEDARENE iz Francuske, Hrvatske, Irske, Njemačke, Rumunjske i Španjolske.

Ova aktualna tema otvorena je još 28. studenog 2018. godine, kada je nakon poziva Europskog parlamenta i Europskog vijeća i širokih javnih konzultacija, Komisija predstavila svoju stratešku dugoročnu viziju za klimatski neutralno gospodarstvo do 2050. godine - Čisti planet za sve. Vizija Komisije za budućnost pokriva gotovo sve politike EU-a te je u skladu s ciljem Pariškog sporazuma da se globalna temperatura održi na znatno nižoj razini od povećanja od 2°C i da se nastavi s naporima da se povećanje zadrži na ispod 1,5°C. Svrha ove Dugoročne strategije nije samo određivanje ciljeva, već stvaranje vizije i smisla za smjer, planiranje i nadahnuće, kao i omogućavanje dionicima, istraživačima, poduzetnicima i građanima da razviju nove i inovativne industrije, tvrtke i pridružene djelatnosti.

Ova Dugoročna strategija poziv je svim institucijama EU, nacionalnim parlamentima, poslovnom sektoru, nevladinim organizacijama, gradovima i zajednicama, kao i građanima, a posebno mladima, da sudjeluju u osiguravanju vodeće uloge EU u obuzdavanju klimatskih promjena. Europske regije i gradovi sigurno su predvodnici energetske tranzicije i kao takvi prepoznati na razini EU i globalno.

U svom uvodnom izlaganju, dr.sc. Julije Domac, ravnatelj REGEA-e i predsjednik FEDARENE istaknuo je – Danas je posve jasno da je potrebno povezati klimatske i energetske dugoročne strategije ne samo na razini EU i nacionalnoj razini, nego i na razini regija i gradova. Postizanje transformacije prema neto-nultoj stopi stakleničkih plinova postiže se ne samo pomoću tehnologija, nego se radi i o ljudima i njihovom svakodnevnom životu, o načinu na koji Europljani rade, prevoze se i žive zajedno. Od nacionalnih vlada očekujemo ne samo formalno uključivanje scenarija 100%-tnog prelaska na obnovljive izvore energije nego i iskrene napore da se to dogodi. Europski san o održivoj i čistoj energiji za sve građane moramo dijeliti svi – i na njemu aktivno raditi.