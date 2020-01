Država uložila milijune u skijalište, a čeka se snijeg

U skijalištima je samo nekoliko stotina gostiju, a meteorolozi ne predviđaju snježne padaline

Crnogorska država uložila je milijune eura u skijaški centar Kolašin 1600, ali skijaška sezona još nije počela zbog nedostatka snijega.

Slično je i na susjednom skijalištu u privatnom vlasništvu, ski-centru Kolašin 1450, gdje je početkom 2020. godine radila praktično samo jedna staza. Ako uskoro ne bude značajnijih padalina, a meteorolozi ih ne najavljuju, trud uložen u pripremu sezone mogao bi biti uzaludan, upozoravaju turistički djelatnici u Kolašinu, pišu Vijesti. "Zasada je lijepo, ali bi uskoro, ako ne padne snijeg, moglo biti vrlo dosadno na skijalištu.

No, to je viša sila. Sad više ne ovisi ništa o vlasnicima ski-centara. Vidi se da je mnogo uloženo, ali to bez snijega ne znači mnogo", rekao je novinarki Vijesti gost iz Albanije. Početkom vikenda u oba ski-centra bilo je samo nekoliko stotina gostiju. To je izuzetno malo u vrijeme kada su u Kolašinu obično popunjeni svi smještajni kapaciteti, objašnjavaju Vijesti. Na Bjelasici je najviše albanskih turista, smještenih u hotelima. U ski-centru Kolašin 1450, kako je Vijestima rekla direktorica Dijana Bulatović, radi ski-lift Jezerine i baby-lift.

To je samo nekoliko od ukupno 16,5 kilometara skijaških staza na tom dijelu Bjelasice. Na tom skijalištu, čiji je kapacitet više od 5000 skijaša na sat, gosti vrijeme provode u restoranu, ili koristeći mogućnost panoramske vožnje. Kada je riječ o državnom ski-centru Kolašin 1600, otvorena je samo nova staza za početnike, ali na njoj gotovo da nema skijaša. Na snijegu su uglavnom djeca na sanjkama i njihovi roditelji.

Direktor Saša Jeknić kaže da je zadovoljan brojem gostiju proteklih dana, iako snijega nema. Prema ranijim planovima, sustav za umjetno zasnježivanje trebao bi se početi graditi na proljeće. U lokalnoj Turističkoj organizaciji (TO) objašnjavaju da su veliki hoteli gotovo popunjeni, ali da privatni smještaj bilježi nešto slabiju posjetu. Prema službenoj internet stranici Skijališta Crne Gore, procijenjena ukupna vrijednost ulaganja u ski-centar Kolašin 1600 je 22 milijuna eura, a dodatno će biti uloženo još 11 milijuna eura.