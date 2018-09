Država nema više novca, vila Jovanke Broz na prodaju

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Zbog toga će ta vila uskoro biti ili ponuđena na prodaju ili dana u zakup nekome tko želi uložiti novac u njeno renoviranje, izjavio je za Večernje novosti direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić.



"Moguće je da neko uzme vilu u zakup na duži period, koji bi opravdao tolika ulaganja, a da mu se to što je uložio odbija od zakupnine, do polovine vrijednosti nekretnine", kazao je Vorkapić.



Naveo je i da je država kao vlasnik slobodna raditi sa vilom u Bulevaru kneza Aleksandra Karađoređevića 75 ono što misli da je najpametnije.



Postoji nekoliko zemalja koje traže baš ovakve objekte za potrebe svojih diplomatsko-konzularnih predstavništava, bilo u zakup, bilo da ih kupe, kazao je on.



Kuća je bila zaključana od smrti Jovanke Broz 2013. godine do ove godine.

"Kuća od 750 kvadratnih metara, prekoputa Belog dvora, u izuzetno je lošem stanju", piše list.