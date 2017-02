Dizelaši s AdBlue tekućinom sve su brojniji, ali mnogi trgovci još nisu spremni

Foto: Thinkstock

Načinu smanjivanja emisije štetnih tvari u zadnje se vrijeme posvećuje mnogo više pažnje nego ranije. Od početka 2015. tako sva dizelska vozila moraju zadovoljiti propise o emisiji ispušnih plinova, koje je postavila Europska komisija, a poznati su pod nazivom Euro6 normi. Taj propis zahtijeva smanjenje emisija dušikovih oksida (NOx) za 56% u odnosu na Euro5. Ovisno o proizvođaču vozila, pripremljena su različita tehnička rješenja kojima se dolazi do udovoljavanja ekološkim normama.

Kod nekoliko proizvođača tako se išlo na korištenje već poznate tehnologije, doduše iz kamionskog programa. Naime, mnogo je sustava u osobnim automobilima koji prvu primjenu imaju u “teškom segmentu”, a nakon što se usavrše dolazi i do njihova korištenja kod osobnih automobila. Govorimo li o zadovoljavanju ekoloških normi, onda je to svakako SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologija. Riječ je o efikasnom rješenju koje u katalizator ubrizgava otopinu uree (koristi se naziv AdBlue) od koje se dobiva amonijak koji se veže s NOx te nastaju produkti u obliku neopasnog dušika i vodene pare. Znači, da bi se to moglo izvesti, vozilo mora biti opremljeno SCR katalizatorom i spremnikom AdBlue tekućine, koju je potrebno dopunjavati.

Općenito govoreći, potrošnja AdBlue tekućine je ona na razini litre na 1000 kilometara. Naravno, veće brzine i veća opterećenja vozila dovode do povećane potrošnje AdBlue tekućine. Korištenje AdBlue tekućine kod različitih motora, različitih vozila, dovodi i do različitih zapremnina spremnika uree. Tako se danas na tržištu nude osobni automobili sa spremnicima od sedam pa do 25 litara. Za vlasnika ovakvih vozila tu nastaju i manji problemi. Naime, na tržištu je jako mala ponuda AdBlue tekućina, a još i manja mogućnost biranja količine koju namjeravate kupiti, piše Večernji list.

