Cilj previranja u Gorenju rušenje Franje Bobinca i njegove uprave?

Previranja među radnicima Gorenja, uz potporu sindikata, slovenski mediji vide kao potenciranje radničkog nezadovoljstva što bi za posljedicu trebalo imati smjenu predsjednika uprave Gorenja Franje Bobinca i njegovih suradnika. Ozračju u kompaniji, navodi Delo, treba dodati i nezadovoljstvo manjinskih dioničara zbog nedostatka profitabilnosti Gorenja.

Žele samo obnovu ugovora

Prema najavama Slovenskog sindikata metalne i elektrotehničke industrije (SKEI), radnici Gorenja će zbog najavljenog otkaza kolektivnog ugovora u štrajk stupiti po prestanku njegova važenja, što može biti najkasnije u kolovozu sljedeće godine, a najranije u istom razdoblju 2018. godine. Naime, ta kompanija ima jedan od najstarijih korporativnih kolektivnih ugovora u Sloveniji, u primjeni od srpnja 1991., a sada je Upravni odbor najavio njegove značajne izmjene.

Jedna od spornih točaka su godišnji odmori, odnosno činjenica da bi 68 posto radnika ostalo bez 5 ili 6 slobodnih dana, prenosi Delo.

Kako su za Poslovni dnevnik komentirali iz Gorenja, kolektivnom ugovoru neophodno je ažuriranje. "Zakonodavstvo i radnička prava su se promijenili u skladu s trendovima u EU te novim oblicima poslovanja. Nužna je potpuna obnova kolektivnog ugovora, pa kako bismo se što prije mogli pridužiti sindikatima u pregovorima te pripremiti novi korporativni kolektivni ugovor, 1. veljače 2018. godine ćemo poništiti postojeći", poručili su iz Gorenja. Kako su pojasnili, uslijedit će šestomjesečno otkazno razdoblje, a kolektivni će se ugovor formalno prestati primjenjivati s prvim danom kolovoza ove godine.

Prava do kolovoza 2019.

Prava i obveze postojećeg ugovora ostaju nepromijenjeni za još jednu godinu, odnosno do kolovoza 2019., osim ako se u međuvremenu ne potpiše novi ugovor. Uprava želi usvajanje novog i modernog korporativnog kolektivnog ugovora koji će biti ispregovaran sa socijalnim partnerima, kažu iz Gorenja, a sve kako bi se osigurala kontinuirana socijalna sigurnost radnika uz istovremeni stabilan razvoj i poslovanje tvrtke. To se može postići samo zajedničkim snagama, navode, s odgovornim pristupom te konstruktivnim socijalnim dijalogom između uprave i sindikata, pa se, kako tvrde, žele što prije uključiti u pregovore, a više detalja bit će poznato nakon sastanka s radnicima sredinom veljače.

Prihodi izvan EU

Na američkom tržištu ostvarili 40 mil. eura

Prodaja kućanskih aparata izvan EU Gorenju godišnje generira oko 112 milijuna eura, od čega američko tržište donosi 40 milijuna eura. Podatke je u četvrtak objavilo Delo, uz i dalje neslužbenu informaciju da novi carinski porezi u SAD-u ipak neće zahvatiti perilice iz Gorenja.