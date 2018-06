Cijene nafte snažno porasle

Foto: Thinkstock

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna snažno porasle jer je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odlučila povećati proizvodnju za manju količinu nego što se očekivalo.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 2,9 posto, na 75,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio gotovo 6 posto, na 68,60 dolara.

Cijeloga prošloga tjedna cijene su nafte oscilirale u vrlo uskom rasponu, da bi u petak snažno porasle, nakon što su članice OPEC-a na sastanku u Beču jednoglasno dogovorile povećanje proizvodnje za otprilike milijun barela dnevno.

"Dogovorili smo povećanje od milijun barela dnevno, kao što je bilo predloženo. Smatramo da će to zadovoljiti potrebe za naftom u drugom dijelu godine", poručio je saudijski ministar energetike Khaled al-Faleh.

Od siječnja 2017. OPEC i skupina nezavisnih proizvođača na čelu s Rusijom smanjili su proizvodnju za 1,8 milijuna barela dnevno kako bi ublažili neravnotežu između velike ponude i nedovoljno snažne potražnje, smanjili zalihe u svijetu i tako poduprli cijene.

Zahvaljujući tome, cijene nafte već godinu i pol dana postupno rastu, pa su polovicom svibnja dosegnule najviše razine u više od tri godine.

No, u posljednjih mjesec dana cijene su skliznule s tih razina upravo zbog toga što se očekivalo da će OPEC, po prvi put nakon 18 mjeseci, povećati proizvodnju.

No, povećanje je manje nego što se procjenjivalo. Naime, stvarno povećanje, kažu analitičari, neće biti milijun barela dnevno nego otprilike 770.000 barela jer nekoliko zemalja, koje su u posljednje vrijeme zabilježile pad proizvodnje, vjerojatno neće uspjeti ispuniti cjelokupne kvote, dok ostali proizvođači vjerojatno neće moći dovoljno povećati proizvodnju da bi ispunili tu prazninu.

„Ulagači su se plašili da će na tržište doći puno nove nafte, no to se neće dogoditi, barem ne zasad. Pričalo se o povećanju od oko 1,8 milijuna barela dnevno, a moglo bi biti samo oko 600.000 barela”, kaže John Kilduff, partner u tvrtki Again Capital.

Podršku cijenama pruža i pad proizvodnje u krizom pogođenoj Venezueli i Libiji te rizik od smanjenja proizvodnje u Iranu, kao posljedica sankcija koje je toj zemlji nametnuo SAD.

Uz to, u SAD-u su prošloga tjedna pale zalihe jer počinje sezona povećane potrošnje goriva, dok se proizvodnja drži na dosadašnjoj, rekordnoj razini.

Ulagače je iznenadio i podatak, koji je u petak objavila tvrtka Baker Hughes, da je prošloga tjedna broj naftnih postrojenja u SAD-u pao za jedan, na ukupno 862 postrojenja, ispod najviše razine od ožujka 2015. godine.

To je prvi pad broja tih postrojenja u posljednjih 12 tjedana, što znači da se ne očekuje značajniji rast proizvodnje u SAD-u.