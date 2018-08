Odustaju od megalomanskog resorta Porto Skadar Lake

Od dolaska Soniga u Crnu Goru postoji snažan otpor prema gradnji na Skadarskom jezeru/ FOTOLIA

Kompanija Montenegro Resort (MRC), koja gradi golemi projekt u Crnoj Gori, nazvan Porto Skadar Lake, zabrinuta je zbog predloženih rješenja Nacrta prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park Skadarsko jezero, koji je na javnoj raspravi", rekao je predsjednik kompanije Lionel Sonigo, koji taj projekt razvija nekoliko godina.

Indijci upravljaju hotelom

"Predloženim scenarijom 2 - održivi razvoj planirano je svođenje projekta Porto Skadar Lake na 10 do 20 posto planirane zone. To gotovo znači brisanje resorta iz novog nacrta. Svođenje cijelog projekta, vrijednog 160 milijuna eura na ovu razinu apsolutno je neodrživo i neisplativo", naveo je Francuz Sonigo u priopćenju. Ocijenio je da je zanimljivo da je u konzorciju koji je za Ministarstvo održivog razvoja i turizma pripremio nacrt ista kompanija koja je radila prethodnu studiju lokacije za taj prostor 2014. godine, a to je Centar za arhitekturu i urbanizam.

"Kao investitor se pitam na temelju kojih bitno izmijenjenih kriterija i saznanja se, nakon svega nekoliko godina, prvo predviđaju turistički kompleksi na ovom području, a zatim gotovo brišu", pita Sonigo, dodajući da je prethodnom studijom lokacije predviđena gradnja dva turistička kompleksa u ovoj zoni - Porto Skadar Lake i MJ Property kompleksa. Prema njegovim riječima, projekt Porto Skadar Lake, na ušću Rijeke Crnojevića u Skadarsko jezero, ima građevinsku dozvolu, koju je izdalo resorno ministarstvo.

10 mil. eura uložila je dosad kompanija Montenegro Resort

Pripremni radovi na zemljištu koje je u potpunosti u vlasništvu investitora počeli su 2016. godine. "Uradili smo sve potrebne studije i sve su odobrene od relavantnih institucija. U toku je izrada studije ispitivanja fitoplanktona u ljetnjem razdoblju i očekujemo da će biti završena u rujnu", tvrdi Sonigo. Nakon potvrđivanja te studije, planiramo nastavak radova", poručio je, navodeći da je kompanija do sada u projekt Porto Skadar Lake uložila deset milijuna eura.

The Oberoi Luxury Resort and Spa Skadar Lake Montenegro An Eco Resort trebao bi imati hotel s 51 apartmanom, površine od 80 do 300 četvornih metara i 30 vila za iznajmljivanje. Turistički kompleks trebali su graditi Montenegro Resort Company i talijanska građevinska kompanija Pizzarotti, ujedno i suvlasnik, dok će hotelom upravljati indijski Oberoi Goup, koja upravlja s 33 hotela i resorta diljem svijeta.

Devastacija prostora

Međutim, od početka u Crnoj Gori postoji snažan otpor prema projektu. Tako je prije dvije godine potpredsjednik vlade Crne Gore Milorad Vujović rekao da resort Porto Skadar Lake ne treba graditi jer će devastirati obalu Skadarskog jezera. Slično je reagiralo i 13 crnogorskih nevladinih udruga, koje su mišljenja da vlada mora "izbaciti iz svih planova megalomanski projekt Porto Skadar Lake u NP Skadarsko jezero jer služi samo za stjecanje dobiti stranom investitoru, dok će taj zaštićeni prostor biti trajno devastiran".

"Sonigo je ranije bio vlasnik nekoliko kompanija u Poljskoj, Srbiji i na Floridi koje su se bavile maloprodajom i sve su zatvorene", navodi se u njihovom mišljenju. Sličan dopis grupa građana iz Virpazara poslala je na više međunarodnih adresa.