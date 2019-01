Četvrtina velikih europskih poduzeća koristi robote: Ova zemlja u tome prednjači

Foto: Getty Images

Tijekom 2018. godine sedam posto poduzeća u Europskoj uniji, koja zapošljavaju najmanje 10 osoba, koristilo je industrijske ili uslužne robote, pokazalo je najnovije izvješće europskog statističkog ureda.

Eurostatovo izvješće pokazalo je da je četvrtina velikih poduzeća, koja zapošljavaju 250 ili više osoba, koristila robote u svom poslovanju. To je činilo i 12 posto srednje velikih poduzeća koja zapošljavaju od 50 do 249 ljudi.



No, tek pet posto malih poduzeća, koja zapošljavaju od 10 do 49 zaposlenika, koristilo je robotiku u svom poslovanju.



Najveći udio poduzeća u u njihovom ukupnom broju koja koriste industrijske ili uslužne robote bio je u Španjolskoj, 11 posto. Slijede Danska i Finska, s udjelom od 10 posto, te Italija, 9 posto.



Najmanji udjel od 1 posto, bilježi Cipar, dok su s tri posto nešto bolje Estonija, Grčka, Litva, Mađarska i Rumunjska. Za Hrvatsku nije bilo raspoloživih podataka.



Izvješće je pokazalo i da industrijske robote koristi pet posto poduzeća, a preostalih 2 posto uslužne.



U proizvodnom sektoru, 16 posto poduzeća koristilo je industrijske robote, dok je s druge strane, tek četiri posto poduzeća u sektoru proizvodnje i trgovini na malo, koristilo uslužne robote.



Od poduzeća koja su koristila uslužne robote, njih 44 posto koristilo ih je za sustave upravljanja skladištima, 22 posto za prijevoz ljudi ili robe, 21 posto poduzeća za poslove čišćenja i zbrinjavanje otpada te montažne radove.