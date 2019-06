Capgemini kupio rivala za 3,6 milijardi eura

Skok dionice/Reuters

Vrijednost dionica softverske i konzultanske tvrtke Capgemini jurnula je u utorak za 7,5 posto nakon vijesti o preuzimanju manjeg konkurenta Altrana za 3,6 milijardi eura.

Time će biti stvorena kompanija sa 250.000 zaposlenih. Preuzimanjem će Capgemini imati prihode blizu 17 milijardi eura.

Kupnjom Altrana u Capgeminiju se nadaju da će doći do klijenata koji sve više traže vanjske usluge istraživanja i razvoja te razvoja softvera i IT usluga za cijeli niz industrija, od telekomunikacijskih kompanija do proizvođača zrakoplova.