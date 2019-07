Uskoro vožnja žičarom: Ulažu 12 milijuna eura u projekt na koji se godinama čeka

Do austrougarske tvrđave, na trasi dugoj 2,1 kilometar, vozit će se šest do sedam minuta, Foto: PD

Iako se očekivalo da se vladajuća koalicija u Budvi neće dogovoriti ipak je za 22. srpanj Krsto Radović, predsjednik Skupštine općine, sazvao sjednicu Gradske skupštine koja će raspravljati o jednom od najatraktivnijih turističkih projekata – žičari koja bi povezivala mjesto Čučuci, pokraj Bečića, nedaleko od hotela Falkensteiner i austrougarsku tvrđavu Kosmač na Brajićima, javlja portal Primorske novine. Pred vijećnicima je prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa kojim Općina daje suglasnost da se obavi izvlaštenje zemljišta za buduću trasu žičare koju planira graditi privatna kompanija Cable car Montenegro. Riješeni su nesporazumi oko imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima parcela na trasi buduće žičare. Općina će izvlastiti 16.780 kvadrata za postavljanja stupova, dok će 27.393 kvadrata biti izvlašteno zbog prolaza i korištenja žičare. Riječ o projektu vrijednom 12 milijuna eura, a novac za izgradnju, kao i izvlaštenje, osigurat će investitor. Trasa žičare bila bi duga 2,1 kilometar, polazna postaja bila bi u Bečićina, gdje je predviđena izgradnja velikog parkirališta i nekoliko manjih objekata.

Žičara bi se zatim uzdizala na oko 840 metara nadmorske visine, nedaleko od tvrđave Kosmač, gdje je predviđena izgradnja kompleksa kojeg bi činili mali prizemni objekti izgrađeni od autohtonih materijala, uglavnom od kamena. U kompleks bi bili i prostrani restoran, nekoliko trgovina suvenirima, kao i veliki amfiteatar na otvorenom.

Turisti bi žičararom s kabinama, u kojima bi bilo prostora za najviše osam osoba, od Bečića do Brajića putovali samo šest do sedam minuta. Na taj način bi za oko sat vremena moglo biti prevezeno od 1350 do najviše 1540 putnika.