Odabranim dužnosnicima dodjeljuju stanove i najpovoljnije kredite

Premijer Duško Marković kaže da se stanovi i krediti dodjeljuju na temelju Odluke vlade prema kojoj povlastice nemaju samo državni dužnosnici već i službenici/Dubravka Petrić/PIXSELL

Povjerenstvo za stambena pitanja vlade Crne Gore, po nalogu premijera Duška Markovića, objavilo je popis dužnosnika, dosad držan u tajnosti, kojima su dodijeljeni stanovi ili krediti po povoljnim uvjetima u mandatu ove vlade.

Na popisu se nalazi 96 državnih dužnosnika, među kojima su Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, koji je dobio stan od 109 kvadrata i Kemal Purišić, ministar rada i socijalne skrbi, koji je po povoljnim uvjetima kupio stan od 92 kvadrata. Tu su i Osman Nurković, ministar prometa i pomorstva, (stan od 90 kvadrata), kao i Damir Šehović, ministar prosvjete, (stan od 89 kvadrata).

Odluku potpisao Đukanović

Stan od 89 četvornih metara, po povoljnim uvjetima, dobio je i državni tužitelj Saša Čađenović, a od 75 kvadrata specijalna tužiteljica Lidija Vukčević, pišu Vijesti. Po povoljnim uvjetima predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici dodijeljen je kredit od 40.000 eura, a kredite u istom iznosu dobili su i Miomir M. Mugoša, direktor Porezne uprave, Elvir Klica, direktor Nacionalnih parkova, Ervin Ibrahimović, parlamentarni zastupnik i brojni drugi crnogorski državni dužnosnici.

96 državnih dužnosnika dobilo je stambeni prostor ili kredite kakvih nema na tržištu

Marković je ranije rekao kako nije riječ o dodjeli besplatnih stanova "bez osnova, bez reda i propisa", već na temelju Odluke po kojoj i državni službenici, a ne samo dužnosnici, imaju mogućnost na povlastice prilikom rješavanja stambenog pitanja. Tu odluku je 2014. godine potpisao Milo Đukanović, tadašnji premijer Crne Gore i sadašnji predsjednik države. "Marković je ocijenio da rješavanje stambenog pitanja ne doživljava kao privilegiju već kao potrebu zaposlenog, priopćivši da je u posljednjem razdoblju kroz razne vidove vladine podrške stambeno pitanje riješilo i oko 2400 zaposlenih u prosvjeti, zdravstvu, sektoru sigurnosti i javnoj upravi", podsjećaju iz vlade.

Prema objavljenim podacima, za gotovo tri godine Markovićeg mandata ukupno je odobreno 2,6 milijuna eura stambenih kredita po povoljnim uvjetima, a u tu cijenu nije uračunato 13 stanova po povlaštenim uvjetima. Državni dužnosnici i službenici, među kojima su oni iz vlade, Skupštine Crne Gore, pravosuđa, policija, javnih poduzeća i drugi, dobivali su od 10.000 do 40.000 eura po uvjetima koji su takvi da na račun države ide i do 80 posto dobivenih iznosa, ovisno o odobrenim uvjetima.

Međutim, navode Vijesti, nisu objavljeni uvjeti, kao i po kojima kriterijima su zaslužni oni koji su dobili stambenu pomoć, osim ako je riječ o političkoj podobnosti. Jer, na spisku su i oni koji su dobivali pomoć ili već imaju stanove, a plaće su im oko 1000 ili preko 1500 eura, nekoliko puta više od prosječne plaće Crnoj Gori, koja iznosi oko 516 eura.

Rata sedam puta manja

Ranije je objavljeno da je dužnosnicima rata za stan sedam puta manja nego građanima jer država pokriva i do 80 posto vrijednosti kredita ili stana. Državni službenici, primjerice, kredit od 40.000 eura za rješavanje stambenog pitanja otplaćuju u ratama od 40 eura, a građani i do 300 eura. Prema ranijoj računici, za kredite u vrijednosti od 20.000 do 40.000 eura mjesečna rata dužnosnicima ili službenicima je od 30,3 do 97,22 eura. S druge strane, građanin Crne Gore, koji je prije dvije godine kupio jednosoban stan i to kroz projekt "1000+", odnosno pod povoljnijim kamatnim uvjetima, sljedećih 18 godina otplaćivat će kredit od 45.000 eura s mjesečnom ratom od 293 eura.

Nije nadopunio imovinsku karticu

Direktoru Agencije za sprečavanje korupcije 40.000 eura

Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), je među 96 državnih dužnosnika i službenika koji su dobili od države kredit ili stan po povoljnim uvjetima, ali tog podatka nema u imovinskoj kartici prvog čovjeka ASK-a. Radonjić je lani od vlade dobio povlašteni kredit od 40.000 eura. Zakon o sprečavanju sukoba interesa propisuje da se svaku promjenu imovine veću od 5000 eura mora prijaviti najkasnije u roku od mjesec dana.