Buffett počeo kupovati dionice Teve

Tijekom ove godine cijena vrijednosnice izraelskog farmaceuta ojačala je dva posto/REUTERS

Cijena Tevinih dionica uvrštenih na Njujorškoj burzi u srijedu je skočila više od 10 posto - iznad 19 dolara - nakon objave vijesti da se za njih zanima legendarni američki ulagač Warren Buffett.

U izvješću o udjelima u kompanijama čijim se dionicama trguje na američkoj burzi, tvrtka Berkshire Hathaway u Buffettovu vlasništvu navela je da je zadnjeg dana prošle godine držala 18,9 milijuna dionica izraelskog farmaceuta vrijednih 358 milijuna dolara.

Završen negativni trend

Skok cijene analitičari pripisuju ocjeni investitora kako "prorok iz Omahe" smatra da je negativni trend Tevine dionice završen. Podsjetimo, pod pritiskom vijesti o lošem poslovanju cijena te vrijednosnice samo tijekom prošle godine potonula je za 48 posto. Tijekom ove godine dionica na Njujorškoj burzi vrijedi dva posto više dok je cijelo tržište, izraženo indeksom S&P 500 u plusu manje od jedan posto.

Podsjetimo, Berkshire Hathaway je prošloga mjeseca objavio kako će surađivati s internetskim trgovcem Amazonom i bankom JPMorgan Chase u stvaranju vlastite kompanije iz sektora zdravstvene njege. Osim Teve, pažnju ulagača privukao je podatak da je Apple postao najveća investicija Buffettove kompanije koja drži dionice više od 90 kompanija širom svijeta.

U odnosu na stanje s kraja rujna, tijekom četvrtog tromjesečja udjel Appleovih dionica u vlasništvu Berkshire Hathawaya porastao je 23 posto na približno 165,3 milijuna dionica vrijednih 28 milijardi dolara. Time je Apple izbio na prvo mjesto Berkshireovih ulaganja s obzirom da je smanjen udjel u dosadašnjem "top ulaganju", banci Wells Fargo na 27,8 milijardi dolara.

Srezan udjel u IBM-u

Osim u Wells Fargu, Buffett je odlučio smanjiti udjel i u francuskom farmaceutu Sanofiju, proizvođaču automobila General Motors te zrakoplovnoj kompaniji American Airlines. Više udjele Berkshire Hathaway sada posjeduje u Bank of New York Mellon Corp, Monsantu te US Bancorpu. Novac za nova ulaganja Berkshire Hathaway je vjerojatno pronašao u prodaji dionica tehnološke kompanije IBM.

Izvješće pokazuje kako je udjel u toj kompaniji srezan za pet milijardi dolara, pa je Buffettovoj tvrtki preostalo još samo dva milijuna IBM-ovih dionica vrijednih 314 milijuna dolara. Podsjetimo, Berkshire je posjedovao najviše 81 milijun IBM-ovih dionica za koje je platio gotovo 14 milijardi dolara. Buffett je počeo prodavati te dionice u prvom lanjskom kvartalu, netom prije što je IBM počeo poslovati s "pozitivnom nulom".