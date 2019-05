Pritisak je prevelik: Theresa May će sutra objaviti da odlazi s mjesta premijerke

Foto: Reuters

Britanski mediji objavili su kako očekuju da Theresa May u petak objavi da odlazi s mjesta britanske premijerke.

Britanska kancelarka Theresa May podnijet će ostavku u petak, piše britanski The Times, dodajući da su je počeli napuštati i najbliži suradnici nakon njezina približavanja ideji o drugom referendumu o izlasku Velike Britanije iz Europske unije.

Prema pisanju otočkih medija, May će odlazak najaviti nakon sastanka s predsjednikom odbora 1922 Konzervativne stranke, Grahamom Bradyjem.

Vijest o Mayinom odlasku objavio je i Reuters, BBC i Guardian.

May se našla u teškoj situaciji nakon što je u srijedu navečer ostavku dala i predsjednica vladajuće Konzervativne stranke u Donjem domu britanskog parlamenta Andrea Leadsom.

Leadsom je bila jedna jedna od zagovornika Brexita, ali rekla je da više ne podržava pristup vlade.

"Više ne vjerujem da će naš pristup realizirati rezultat referenduma", navela je u pisanoj ostavci Leadsom, koja je u Mayinom kabinetu bila zadužena za organizaciju vladinih poslova u donjem domu parlamenta.

"Prema tome s velikim žaljenjem i teška srca podnosim ostavku na dužnost u vladi."

Mayin novi plan uključuje glasanje o tome treba li održati drugi referendum o Brexitu, kada njezin zakon prođe prvu fazu, kao i tješnje trgovinske veze s EU-om u budućnosti.

No time je izazvala žestoku reakciju i nekoliko zastupnika koji su je do sada podržavali kazali su da to više ne mogu.