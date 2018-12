Britanska vlada i poslodavci u sukobu zbog radnika iz EU

Ministar unutarnjih poslova Javid/REUTERS

Planovi britanske vlade za razdoblje nakon brexita neće uključivati točno definiran cilj za smanjenje godišnje neto migracije, što je do sada bilo jedno od glavnih predizbornih obećanja vladajuće Konzervativne stranke, rekao je u srijedu britanski ministar unutarnjih poslova Sajid Javid. Britanska vlada prvi put predstavlja kompletan plan za imigraciju nakon brexita, koji preusmjerava fokus politike i britanske radnike stavlja na prvo mjesto.

'Migranata je previše'

Ministar unutarnjih poslova Sajid Javid odbio je sedam puta reći stoji li i dalje pri obećanju Konzervativne stranke da će smanjiti neto migraciju na manje od 100.000 ljudi na godinu.

"Ne postoji točno definiran cilj, planiramo da će to biti sustav koji će smanjiti neto migraciju na održivu razinu.Ako pogledate sadašnju razinu migracije, zadnji statistički podaci pokazuju 273.000. Većina ljudi slaže se da je to jako puno, po povijesnim standardima sigurno", rekao je, dodavši da su nova pravila najveća reforma imigracijskih propisa u 40 godina i da će "definirati tržište rada u desetljećima koja dolaze". Premijerka Theresa May želi stati na kraj slobodnom useljavanju radnika iz EU-a u Britaniju nakon brexita, no poslodavci upozoravaju da će to naštetiti britanskom gospodarstvu.

Žele visoko kvalificirane

Vlada će zaustaviti slobodno kretanje radnika iz drugih članica EU-a nakon brexita i provest će konzultacije o planu da prag za minimalnu plaću za kvalificirane radnike iz EU-a iznosi 30.000 funti. Javid je rekao da planira ukinuti sadašnje ograničenje za visoko kvalificirane radnike iz ostatka svijeta kako bi mogli primiti radnike kao što su liječnici i inženjeri.

Vladina Bijela knjiga slijedi nakon izvješća Savjetodavnog odbora za migracije iz rujna u kojem je preporučeno da Britanija nema preferencijalni tretman za radnike iz EU-a. Javid je naglasio da će Britanija imati kontrolu nad svojim granicama i da će novi sustav biti u interesu britanskog naroda. "To će biti jedinstven imigracijski sustav koji će se temeljiti na kvalifikacijama, talentu i stručnosti ljudi, a ne na tome odakle oni dolaze, maksimalizirajući koristi imigracije i dokazujući da je Ujedinjeno Kraljevstvo otvoreno za poslovanje."