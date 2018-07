'Britanija će doći u loš pregovarački položaj s Europom'

David Davis kritizirao je premijerkinu odluku, Foto: Reuters

Britanski ministar za Brexit David Davis podnio je ostavku jer ne želi biti “nevoljki sudionik” u planovima premijerke Therese May za napuštanje Europske unije. Time je zadao snažan udarac May koja nastoji prekinuti nesuglasice među ministrima. Ostavku su pozdravili zagovornici Brexita iz Konzervativne stranke koji smatraju da planovi May ...