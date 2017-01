Brigada osmislila vjerojatno najbržu poslovnicu banke u regiji

Foto: Brigada

U ljubljanskom je trgovačkom centru BTC nedavno otvorena jedinstvena bankarska poslovnica – Addiko Bank express. U tom tehnološki suvremeno dizajniranom prostoru, kojeg je osmislila agencija Brigada, bankarske su usluge maksimalno prilagođene suvremenim potrebama klijenta te «brzo-prometnoj» lokaciji unutar trgovačkog centra. Posjetitelji centra, neovisno o tome jesu li klijenti Addiko banke ili nisu, mogu samostalno ili uz pomoć osoblja realizirati transakcije kroz kratak i nekompliciran proces, otvoriti račun, pa čak i podići kredit do 5 tisuća eura u roku od samo 30 minuta.

Brigadin je tim do ovog prodajnog koncepta došao analizom tržišta, navika i potreba korisnika. Naime, rezultati analiza pokazali su kako je jedna od najvećih prepreka na koje korisnici bankarskih usluga nailaze pri odlasku u bankarske poslovnice u pravilu vrlo praktične naravi - uzimaju im previše vremena i nemaju mogućnost odabira načina korištenja usluga. Kao ključna poželjna karakteristika ovakvog tipa usluga istaknuta je stoga upravo jednostavnost i mogućnost samostalnog odabira i korištenja.

˝Iako su online i mobilno bankarstvo postali standardom, digitalne tehnologije unutar poslovnica uglavnom ne donose nikakvu novost uobičajenom prodajnom procesu. Dok ekrane koji reagiraju na dodir svi posjedujemo i redovito koristimo, fizička poslovnica je tu da nam omogući iskustvo i dodatnu uslugu koju sami nismo u mogućnosti provesti, ali na brz, transparentan i jednostavan način˝, smatra Damjan Geber, kreativni direktor Brigade.

Osnovne karakteristike prostornog koncepta Addiko Bank expressa upravo su jasnoća, pristupačnost i brzina. Već s vanjske strane poslovnice prolaznike privlači ekran koji reagira na dodir i putem kojeg je i bez ulaska u banku moguće interaktivno prikupiti informacije o ponuđenim uslugama ili provjeriti opcije brzih kredita. Ulaskom unutar poslovnice klijentima je omogućeno samostalno obavljanje gotovo svih ponuđenenih usluga, dok im je bankar na raspolaganju po potrebi.

Rezultati analiza pokazali su kako još uvijek postoji određeno nepovjerenje prema potpuno automatiziranim prostorima, posebice kada se radi o financijskim uslugama. Zato se na ulaznom dijelu nalazi pult sa savjetnicima Addiko banke, ali njihova zadaća je primarno informirati i pomagati klijentima u samostalnom korištenju novih tehnologija.

Nakon info pulta, klijenti se upućuju na poziciju gdje samostalno ili uz pomoć osoblja poduzimaju sve potrebne korake za ostvarivanje kredita, nakon čega ga na potpuno automatiziranom središnjem uređaju i realiziraju. Riječ je o ''pametnom bankomatu'' koji je novitet na slovenskom tržištu na kojem je moguće podići kredit do 5 tisuća eura. Pored toga ovaj bankomat omogućava i automatski ''polog'' gotovine i plaćanje do 50 računa. Sve ovo moguće je u radno vrijeme trgovačkog centra od ponedjeljka do subote od 9 do 20 sati, što je svakako neuobičajeno za bankarske usluge, čime potrošači zapravo mogu dobiti gotovinu u ono vrijeme i na onome mjestu gdje ju troše.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja određena je zona s niskim sjedenjem, a u blizini ulaza nalaze se tablet i pametan telefon na kojima prvenstveno potencijalni novi korisnici mogu testirati online ili mobilno bankarstvo kao jedan od ključnih koraka pri odluci o otvaranju računa pri Addiko banci. Svi elementi dizajna i ton karta slijede smjernice nove komunikacijske strategije koju je postavila agencija Bruketa&Žinić OM.

Učinkovitost prostornog koncepta dokazana je već u prvim danima od otvorenja u studenom. Korisnici su od prvog dana prepoznali poslovnicu, a njezina posjećenost i prodajni rezultati prestigli su sva očekivanja. Otvorenost poslovnice prema trgovačkom centru i izostanak uobičajene kontrole ulaska ili zaštitara, rezultirali su vrlo velikom frekvencijom ulazaka, u velikoj mjeri od strane ne-klijenata banke što je u klasičnim bankarskim poslovnicama iznimno rijetko. Funkcionalno iskorištena relativno mala kvadratura prostora, na intuitivan način pruža usluge svim tipovima korisnika koji se vrlo lako snalaze u prostoru, a što je najbitnije, brzo i jednostavno realiziraju ono zbog čega su došli.

˝Ovaj dinamičan i moderan prostor zaista jest banka budućnosti, prilagođena i otvorena svima, bez prostornih ograničenja ili suvišnih koraka pri realiziranju usluge koje inače posjet bankarskoj poslovnici mogu učiniti nepotrebno dugim˝,zaključuje Geber.

«Poslovnica klijentima omogućuje da na brz i učinkovit način dođu do gotovine ili brzo i jednostavno obave one usluge koje se trenutno najčešće koriste. Dodatna je vrijednost sama lokacija ove poslovnice jer klijenti lako na jednome mjestu obave većinu svakodnevnih poslova.», kazala je Elica Vogrinc, direktorica maloprodaje u Addiko Bank Slovenija.