Brexit bez dogovora, od Europe može odvratiti i 20 milijuna turista

Foto: Press Association/PIXSELL

Na svjetskoj burzi turizma World Travel Market u Londonu nikad više nepoznanica, nagađanja i proturječnih informacija. Svemu je zajednički nazivnik Brexit koji bi, ne postigne li se dogovor između Velike Britanije i EU, od Europe, prema nekima, mogao odvratiti čak 20 milijuna Britanaca. Prema drugima pak to bi moglo pokolebati “samo” pet milijuna britanskih putnika. Ponajviše to ovisi o tome što će biti s funtom, koja će prema dijelu analitičara sigurno oslabjeti nakon izlaska Britanije iz EU – najčešće se govori o deset posto, dok drugi analitičari smatraju da bi britanska valuta mogla čak i ojačati.



Mnogo zbrke i raznih scenarija



– Britanska je javnost mjesecima bombardirana što bi se i što se ne bi moglo dogoditi nakon što Britanija napusti EU. Puno je zbrke i mogućih scenarija, a sve, naravno, dodatno podgrijava mogućnost razlaza bez dogovora. Turistička industrija razrađuje i rezervne planove, a među običnim Britancima raste zabrinutost zbog mogućeg uvođenja viza, ali i rasta troškova, zbog odnosa funte i eura, na odmoru u zemljama EU. Zbog toga bi se moglo reći da trenutačno vaga na Otoku malo preteže u korist turističkih zemalja koje nisu u EU. Jednostavno, znaju pod kojim će uvjetima tamo putovati i što ih čeka u 2019. – komentar je predstavnika WTM-a Paul Nelsona.



Tako trenutačno buking, prema nekim istraživanjima, za destinacije EU u Britaniji za 2019. trenutačno raste pet posto u odnosu na lani, a za zemlje izvan EU i do 28 posto. Inače, lani je putovalo 46,6 milijuna Britanca, od čega 75 posto upravo u zemlje EU. Turizmu ujedinjene Europe Britanci godišnje, pritom, ostave više od 37 milijardi eura.



Od tog kolača Hrvatskoj ide kolačić. Dok Španjolska godišnje ugosti čak 19 milijuna britanskih turista, Hrvatska, unatoč ubrzanu rastu proteklih godina, još nije prešla broj od 900.000. Tim brojkama proporcionalne su i brige pa bi se za sada moglo zaključiti da Hrvatska može manje-više mirno čekati 2019. Iako, partneri u slučaju nedžentlmenskog razlaza Ujedinjenog Kraljevstva i EU očekuju aktivan pristup i hrvatske strane. Aviokompanija RyanAir, recimo, prije nekoliko dana poslala je pismo svojim hrvatskim partnerima s pitanjem koji im je “back up” plan za takvu situaciju.



Ministra turizma Garija Cappellija, nakon razgovora s ponajvećim britanskim turoperatorom Jet2Com, Brexit ne zabrinjava.

– Kažu da za sada imaju pet posto više prodanih aranžmana za Hrvatsku nego lani u ovo doba. Sutra ću razgovarati i s ostalima. Treba čuti sve, ali, kako sada stvari stoje, vjerujem da bi 2019. iz Velike Britanije mogli imati od tri do pet posto više gostiju. Upravo nam je Britanija u krugu zemalja, s Kinom, SAD-om, Japanom, Korejom... od kojih dogodine očekujemo novi rast, dok s tradicionalnih tržišta poput Njemačke računamo s ponavljanjem brojki iz ove godine.







Nekamo će morati putovati



Direktor TZ Istre Denis Ivošević kaže da je od partnera čuo oprečne informacije i da će biti zadovoljan ako Istra uspije privući oko 100.000 britanskih turista, koliko ih je bilo i ove godine.



– Britanci su nam nadomjestili Ruse, koji su se prorijedili kad smo ušli u EU. Nadam se da u 2019. nećemo morati tražiti kime ćemo nadomjestiti Britance. Za sada je sigurno samo jedno. Britanija je otok i Britanci će nekamo morati putovati – kaže Ivošević.