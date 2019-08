VIDEO: Boris Johnson jednim svojim potezom osramotio Britance

Britanskom premijeru Borisu Johnsonu su trebali mjeseci da krene na prvo putovanje u inozemstvo, ali jako brzo se raskomotio u Elizejskoj palači i podignuo nogu na stolić.

Johnson je snimljen kako podiže nogu i prislanja cipelu na stolić u Elizejskoj palači te maše fotografima u prostoriji, a Macron je promatrao cijelu situaciju djelujući kao da se zabavlja.

To se dogodilo nakon što su se dvojica čelnika obratila novinarima u vrtu Elizejske palače.

Elizejska palača je kasnije objavila da su razgovori bili "konstruktivni i temeljiti".

Is that how you respectfully go negociate with a friendly country about a major event ? foot on the table ? come on , what a joke ... #Brexit #BorisJohnson pic.twitter.com/Xje2U59OnT