Black Friday u Americi vrijedi vrtoglavih 22 milijarde dolara

Foto: Rick Findler/Press Association/PIXSELL

Predblagdansko ludilo sniženja, inaugurirano pod nazivom “Black Friday”, koje je postalo američki izvozni proizvod, u Hrvatskoj će građanima, prema procjenama HGK, iz džepa izbiti oko pola milijarde kuna, piše Večernji list.

Zbirni je to podatak za cijeli tjedan akcija i popusta u rasponu od 20 do 70 posto. No, za razliku od američkog rapidnog spuštanja cijena, hrvatskim kupcima smrači se pred očima kad vide da ih trgovci “časte” sa samo 20 ili 30 posto.

Prerano je bilo jučer za konkretnije dnevne brojke, no samo na Diners kartice do 13 sati zabilježeno je 30% više transakcija i 43% veća potrošnja nego prošli petak.

U SAD-u je “Crni petak” službeno počeo u srijedu i završit će u ponedjeljak, a samo bi online prodaja trgovcima za ta četiri dana trebala donijeti skoro 22 mlrd. dolara, prema prognozama Internet Retailera. Od toga bi se oko 6 mlrd. dolara trebalo odnositi na petak, 15% više nego lani. U srijedu je već prodano 2,4 mlrd. dolara vrijednosti preko interneta, što je rast od čak 31,8%, prema podacima Adobe Analyticsa. I u četvrtak je potrošnja rasla skoro 30 %.

No, zato je Walmart najavio da će na “cyber ponedjeljak” imati više posebnih ponuda nego ikad, posebno za igračke, opremu za dom i elektroniku. Lani je na taj dan potrošeno 7,8 mlrd. dolara u američkim internetskim trgovinama, a za Amazon je to bio dan s povijesno najvećom prodajom.

Najoptimističnije prognoze idu i do 14 mlrd. dolara potrošnje u ponedjeljak, ako se doda i maloprodaja.

U šoping će u Americi, prema najavama Nacionalne maloprodajne federacije, čak 164 milijuna ljudi.