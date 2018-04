Besplatno putujte godinu dana uz plaću od 20 tisuća kuna

Foto: Thinkstock

World Life Experience, organizacija sa sjedištem u Lisabonu, traži 11 ljudi koji će cijelu 2019. godinu provesti putujući po svijetu. Tom prilikom otkrivat će, upoznavati i raditi s mnogim lokalnim ljudima i organizacijama. U cijeloj priči važna je činjenica kako su svi troškovi pokriveni, za putovanje ćete biti i plaćeni, a jedino što trebate jest slobodno vrijeme i ispunjavanje prijave do 20. srpnja ove godine, piše punkufer.

Ova ideja nije nova, jer je već ove godine prvo "izdanje" ovog čudesnog putovanja započelo u siječnju. Jedanaest sretnika upravo putuje, a na svom putovanju prijeći će tri kontinenta i mnogobrojne države. Put koji počinje dogodine isti broj sretnika odvest će na pet kontinenata, u svakom gradu koji posjete provest će dva tjedna, od čega će dio otpasti na rad, dio na učenje, a dio na zabavu. Za sve to sretnike čeka i lijepa plaća od 2500 eura, ili prevedeno na naški – oko 20 tisuća kuna.



Uvjet za prijavu je da putnici nisu mlađi od 21, a stariji od 39 godina. Također, moraju biti odgovorni, tolerantni, komunikativni, proaktivni i fleksibilni, i uza sve to, spremni na grupni rad. Svi odabrani bit će različitih nacionalnosti i svoja iskustva s putovanja dijelit će putem društvenih mreža. Engleskim se moraju služiti na visokom nivou, a na putovanju će biti od sredine siječnja pa do kraja studenog.

Zainteresirani? Ako je odgovor pozitivan, istražite sve što vas još zanima na ovoj stranici, prijavite se i avantura može početi!