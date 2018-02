Aviokompanija prihvatila kartu staru 20 godina

Foto: Thinkstock

Muškarac iz Sjeverne Karoline pronašao je u siječnju u kutiji pod krevetom neiskorištenu avionsku kartu staru 20 godina. Te 1998. trebao je ići na vjenčanje šogoru, no bio je spriječen. Zvao je aviokompaniju ne bi li dobio povrat novca za kartu, no rekli su mu da je to nemoguće te mu savjetovali da kartu iskorsti nekada u budućnosti, piše RTL.

"Karta je kupljena za let u Sacramento, 31. 12. 1998. Pošto nisam moga otići, spremio sam je jer nisam imao namjeru negdje uskoro putovati. Potpuno sam na nju zaboravio", objašnjava John Walker. Nedavno se sjetio te karte i odlučio je iskoristiti. Na njoj je pisalo: "Vaučer će vrijediti zauvijek, za domaći let itste vrijednosti za osobu čije je ime navedeno na karti".

Nazvao je aviokompaniju koja više i nije ista ona od prije 20 godina jer je 2010. proglasila bankrot. Usprkos tom ešto je karta stara 20 godina,ustvari zahvaljujući baš tome, u United Airlinesu su odlučili priznati kartu i ukrcati Johna na željeni let.