"Automobilska industrija evoluirala je u masovnu isporuku jedinstvenih automobila"

Antoine Redier, izvršni potpredsjednik multinacionalne logističke kompanije GEFCO

Multinacionalna tvrtka GEFCO već je 69 godina europski ,a i globalni, lider u pružanju logističkih usluga automobilskoj industriji. Posluju na 300-injak lokacija u svijetu, a imaju značajnu ulogu i na hrvatskom tržištu. Koliko se logistika mijenja s primjenom tehnologije te koje su specifičnosti rada za dinamičnu autoindustriju, govori Antoine Redier, izvršni potpredsjednika GEFCO-a.

Koliko se logistika s pojavom 4.0 industrije promijenila i koja je uopće pozicija logistike u tome?

Logistika brine o ulasku i izlasku industrijskih proizvoda. Glavne promjene koje su se dogodile povezane su s digitalizacijom narudžbi i brzinom odgovaranja na zahtjeve kupaca, što dovodi do češćih promjena i veće volatilnosti. Logistika se tim promjenama mora prilagoditi u cilju ispunjavanja potreba klijenata.

Automobilska industrija je danas među najvećim i najsofisticiranijima u Europi. Koliko je izazovno zadovoljiti njihove zahtjeve?

Automobilska industrija masovna je proizvodnja proizvoda namijenjenih krajnjim kupcima. No, ako pogledamo pobliže, razlika u proizvodima, primjerice u boji, opremi ili značajkama toliko je velika da se zapravo svodi na masovnu isporuku jedinstvenih automobila. Iza svakog je automobila jedan kupac, a istovremeno je svaki automobil specifičan. Logistika gotovih vozila mora odgovarati na ovakve specifičnosti upravljajući svakim automobilom kao jedinstvenim proizvodom: kontrolirajući vrijeme dostave, održavajući visoku razinu kvalitete unatoč činjenici da se proizvod isporučuje bez zaštitnog pakiranja te smanjujući troškove na minimum. Isto vrijedi i za ulaznu logistiku: promjenjivost potražnje i velik broj različitih konfiguracija automobila zahtijevaju pravodobnu logističku organizaciju s najvećom fleksibilnošću - programi i planovi prijevoza prilagođavaju se svaki tjedan kako bi odgovarali planu rada industrije.

Iako je većina europske automobilske industrije bazirana u EU, dijelovi industrije, a svakako mreža dobavljača, dilera i kupaca je svugdje. Koji su glavni izazovi poslovanja jedne logističke tvrtke na više različitih tržišta?

Ne smijemo podcjenjivati prisutnost europskih proizvođača originalne opreme na tržištima izvan Europe. Sjedinjene Američke Države, Južna Amerika, Afrika i Azija područja su na kojima su vrlo prisutni. Automobil kao prodani proizvod mora zadovoljavati očekivanja lokalnog tržišta, stoga je doseg proizvođača prilagođen tržištu. Upravljanje logistikom u tim okruženjima znači prilagodbu nabavnih procesa, regrutiranja kadrova i načina rada u skladu s lokalnim poslovnim praksama. Primjerice, nemoguće je predvidjeti aktivnosti logistike četvrte ili čak treće strane na nekim tržištima u nastajanju gdje je posjedovanje kamiona ili željezničkih vagona jedini način za obavljanje djelatnosti.

69 godina posluje, bazično francuska, ali danas uglavnom globalna tvrtka GEFCO

Koliko generalno, a onda i na konkretno vaše, logističke operacije mogu utjecati neki političko sigurnosni rizici kao što su sankcije, političke krize, sukobi etc.?

Kao tvrtka koja posluje odgovorno moramo se pridržavati propisa, zakona i trgovinskih embarga. Naravno, na naše poslovanje, kao i svih globalnih kompanija, lokalne i međunarodne prijetnje mogu snažno utjecati, zbog čega smo na oprezu na svim tržištima na kojima poslujemo. Pritom je naš najveći prioritet osigurati svojim zaposlenicima diljem svijeta sigurnost i dobre uvjete za rad. A kad bismo, iz bilo kojeg razloga koji se odnosi na sigurnost ili sankcije, morali zaustaviti poslovanje na lokalnoj razini, sigurno bismo to učinili kako bismo izbjegli bilo kakav rizik i/ili ispunili određene zakonske odredbe.

Kakva je konkurencija na ovom tržištu te u kojem smjeru će se ova industrija razvijati?

Tržište se brzo mijenja, ali nevidljiva će ruka, kao i obično, određivati brzinu tih promjena. Ako tvrtke žele ostati konkurentne na tržištu, morat će se usredotočiti na svoje temeljne aktivnosti i logistiku prepustiti pružateljima usluga logistike četvrte strane. Digitalizacija logističkog sektora dodatno će učvrstiti taj trend. Nemojmo zaboraviti na to da su tvrtke nekad isto mislile i o usluzi prijevoza - željele su upravljati isključivo svojim vlastitim vozilima i nisu imale povjerenja u prijevoznike. Potom je razvijena usluga 2PL te kasnije 3PL, a sad smo u fazi korištenja usluga 4PL. Uvjeren sam da će tvrtke sve više prepoznati pružatelje usluga logistike četvrte strane kao strateške partnere bez kojih će ostvarivati dobre poslovne rezultate.

Koje su prednosti rješenja logistike četvrte strane (4PL) u usporedbi s 3PL logistikom?

Model 4PL pojavio se prije 20 godina, ali mnoge tvrtke nisu svjesne razlika između 3PL i 4PL rješenja te njihovih prednosti. Pojednostavljeno, logistika četvrte strane (4PL) podrazumijeva outsourcing logističke usluge. Klijenti danas obično više nemaju interne logističke odjele, a pružatelj usluge 4PL donosi nekoliko ključnih prednosti, kao što su poznavanje tržišta, optimizacija troškova i veća učinkovitost logističkih operacija. Neke su od tvrtki koje koriste naše sveobuhvatne usluge iz područja 4PL i Grupa PSA s brendovima kao što su Citroen, Peugeot i DS, zatim američki GM koji prodaje marke Chevrolet u Europi i Rusiji te Opel/Vauxhall s kojim smo nedavno obnovili ugovor do 2022. Rješenja logistike četvrte strane korisnicima omogućavaju pristup, da se slikovito izrazim, dubljim slojevima tržišta. Kad s nama potpišu ugovor o pružanju usluga 4PL, tvrtke dobivaju i informaciju o najboljim i najpovoljnijim pružateljima rješenja 3PL na tržištu. Tvrtke koje koriste 4PL dobivaju i vanjsku uslugu računovodstva koja vodi brigu o točnosti financijskih podataka, regulaciji poreznih pitanja i izvještavanju. Pružatelj usluga logistike četvrte strane osigurava klijentima i korisna IT rješenja kojima unapređuje učinkovitost njihove nabave i financijskih operacija. Usluga uključuje i upravljanje vanjskim suradnicima te raspodjelu administrativnih troškova između nekoliko kompanija. Zato je iznimno važno da su operacije i aktivnosti personalizirane jer je riječ o usluzi oblikovanoj od početka do kraja za specifičnu kompaniju. To je ono što radimo u GEFCO-u - naši su timovi smješteni u neposrednoj blizini sjedišta klijenata kako bi se pobrinuli za to da su usluge koje razvijamo i implementiramo krojene tako da savršeno odgovaraju njihovim potrebama.