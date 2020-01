Privatne parcele uz autocestu prodaju se za 3000 eura po aru, a bile su po 600 do 800

Novoizgrađena dionica autoceste od Surčina do Obrenovca, duga 17,6 kilometara, povećala je vrijednost zemljišta za više od četiri puta, jer je cijena ara (100 četvornih metara) sa 600 do 800 eura porasla i do 3000 eura.

Kada bude završeno preostalih 7,9 kilometara od Vojvođanske ulice ...