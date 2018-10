Atraktivan posao uključuje stimulativnu plaću, besplatan smještaj u Dubaiju i druge pogodnosti

Foto: Press

Emirates, najveća svjetska međunarodna aviokompanija, u Hrvatskoj kontinuirano traži kandidate koji će se priključiti njihovom međunarodnom timu kabinskog osoblja. Ova aviokompanija sa sjedištem u Dubaiju, nakon održanih „Dana otvorenih vrata za nove članove kabinskog osoblja“ u Zagrebu i Splitu, održava još jedan Dan otvorenih vrata koji je na rasporedu u subotu, 06. listopada u 8 sati ujutro u hotelu Jadran u Rijeci (Šetalište XIII divizije 46).

Nove pozicije, za koje se mogu javiti i žene i muškarci, rezultat su kontinuiranog rasta aviokompanije Emirates, uključujući i nedavno proširenje svjetske mreže destinacija te uvođenje novih zrakoplova u flotu. Kandidati koji žele započeti svoju zrakoplovnu karijeru trebaju doći s ažuriranim životopisima na engleskom jeziku te novijom fotografijom. Za dolazak na „Dan otvorenih vrata“ nije potrebna prethodna prijava, a više informacija i detalja o selekcijskom postupku može se naći na: http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/

Postoji niz uvjeta koje kandidati moraju ispunjavati kako bi konkurirali za navedene pozicije, uključujući navršenu 21 godinu u trenutku priključivanja kompaniji i obavezan minimalni doseg od 212 centimetara prilikom stajanja na prstima. Uz to, Emirates traži kandidate koji odražavaju vrijednosti koje kompanija njeguje, poput profesionalnosti, empatičnosti, progresivnosti, vizionarstva i kozmopolitskog svjetonazora. Kandidati se trebaju pripremiti na mogućnost da će na lokaciji morati provesti cijeli dan, a oni koji uđu u uži izbor bit će obaviješteni o terminu i lokaciji dodatnih selekcijskih procesa.

U Emiratesu trenutno radi više od 200 članova kabinskog osoblja iz Hrvatske, a Hrvati su jedna od 135 nacionalnosti kabinskog osoblja koje se brine o putnicima te aviokompanije.

Hrvatica Dijana Ivandić, prije pet godina postala je članica kabinskog osoblja Emiratesa i ističe kako je zahvaljujući ovom poslu upoznala neke od svojih najboljih prijatelja te posjetila stotine destinacija koje nije mogla ni zamisliti da će u životu vidjeti. „Prošlo je pet godina otkako sam postala članica kabinskog osoblja Emiratesa i da trebam iznova birati za koju aviokompaniju bih htjela raditi, uvijek bih odabrala Emirates. Da, odlaziš u novu zemlju i velik je to korak, ali istovremeno je sve tako dobro organizirano i sigurno. Moji roditelji se nisu brinuli. Znala sam točnu adresu (ime zgrade i broj stana) gdje ću biti smještena mjesec dana prije odlaska u Dubai koji je stvarno izuzetan grad s mnoštvom sadržaja. Upravo sam zahvaljujući poslu u aviokompaniji Emirates upoznala neke od svojih najboljih prijatelja. Na svakom letu upoznajem nove ljude, kolege i putnike. Vidjela sam mjesta koja nisam niti sanjala da ću vidjeti. Uz to, priuštila sam si kupnju stana u Hrvatskoj. Sve u svemu, raditi za Emirates nije samo posao – to je stil života u kojem i dalje uživam“ – zaključila je Dijana.

Članovi kabinskog osoblja zaposleni u aviokompaniji Emirates dobivaju cjelovit „paket“ koji uključuje različite pogodnosti poput neoporezivih prihoda, besplatnog zajedničkog smještaja u visokokvalitetnim smještajnim jedinicama u Dubaiju, besplatan prijevoz do i od radnog mjesta, zdravstveno i dentalno osiguranje te ekskluzivne popuste na kupovinu i različite aktivnosti u slobodno vrijeme za vrijeme boravka u Dubaiju. Paket također uključuje atraktivne povlastice za putovanja diljem Emiratesove kontinuirano rastuće svjetske mreže destinacija koje se nalaze na šest kontinenata, na koje pravo imaju svi zaposlenici, ali i članovi obitelji te prijatelji.

Emirates je na hrvatskom tržištu prisutan više od godinu dana i nudi letove iz zračne luke „Franjo Tuđman“ u Zagrebu. Emirates trenutno leti u više od 160 odredišta na šest kontinenata i raspolaže modernom flotom koja broji 270 zrakoplova. Emirates je najveći svjetski operator zrakoplova tipa Boeing 777 i Airbus A380, a kandidatima koji će postati dio kabinskog osoblja nudi priliku za razvoj karijere putem edukacija i jedinstvenog kulturnog i međunarodnog okruženja.