A cijene i dalje padaju: Ovo je trenutačno najjeftiniji europski grad

Foto: Getty Images

Glavni grad Litve, Vilnius, proglašen je najjeftinijim europskim gradom ove godine, na osnovu upoređivanja cijena za turističke atrakcije, gradski prijevoz, hranu i piće, te dva noćenja u dvokrevetnoj sobi u hotelu sa tri zvjezdice.

Prema ovim podacima, ispostavilo se da je Vilnius najjeftinija opcija, gdje sve to košta 170 eura po osobi - mada, treba napomenuti da u to nije uključena cijena prijevoza do i od grada, piše DDL.

U izvještaju se dodaje da su cijene u litvanskoj prijestolnici 11 posto niže u odnosu na prošlu godinu.